Rechaza Sheinbaum crímenes en rancho

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se hayan perpetrado "crímenes de lesa humanidad", como afirman colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos.

La Mandataria federal reconoció que en México existe delincuencia organizada, ante lo cual, aseveró, el gobierno federal trabaja para pacificar y disminuir los delitos en el territorio nacional.

"No sé qué quieran decir con 'crímenes de lesa humanidad'. Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad venían del Estado; eso no, eso no existe ya en México, lo que hay es delincuencia organizada, y estamos haciendo nuestro trabajo para pacificar y disminuir los delitos en México", dijo.

En Palacio Nacional, y luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) tomó posesión del rancho Izaguirre, la Jefa del Ejecutivo aseguró que se va a investigar a fondo y que en su gobierno "no vamos a construir verdades jamás.

"Lo que diga la fiscalía, con la investigación que venga de la fiscalía y la apertura que tenga que tener toda esa investigación. Pero no sé a qué se refieran con esto. Es muy importante que ellos también tengan toda la información, toda.

"Y hay que ver, también, qué organizaciones son, no sé.... No, no vi yo el comunicado, hay que ver qué organizaciones", indicó.

La Mandataria informó que este jueves envió al Senado de la República las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General de Desaparición Forzada, con el objetivo de fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas en México.