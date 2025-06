Recetas para la vida

LO QUE SE REPITE NO SANA: CÓMO SALIR DEL CICLO DEL SUFRIMIENTO

Hay personas que se quedan atrapadas en situaciones dolorosas y perpetúan su sufrimiento sin poder encontrar una salida clara. Parecen vivir en un eterno retorno, donde lo que duele no se repara, solo se repite.

LA HISTORIA DE AMOR QUE SE HUNDE EN EL SUFRIMIENTO

Una amiga se queja de su relación, pero no puede dejarla. Él la lastima, ella lo perdona. Se separan, pero regresan. Juran cambiar, pero todo vuelve a empezar. Ella quiere un hijo, él también, pero discuten tanto que no logran acercarse. Él se emborracha, la ofende y luego se disculpa entre lágrimas. Ella lo ama, pero vive vigilante. Él la frustra, pero también la calma. ¿Es solo un círculo vicioso? ¿O hay algo más profundo?

Cuando alguien repite una relación tóxica, una adicción, una conducta autodestructiva, no lo hace por gusto ni por debilidad. En muchos casos, se trata de una compulsión a la repetición, un mecanismo psíquico inconsciente que lleva a actuar, una y otra vez, algo que no pudo ser comprendido, nombrado ni elaborado.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UN CÍRCULO VICIOSO Y LA COMPULSIÓN A LA REPETICIÓN?

Un círculo vicioso es una secuencia de comportamientos que se retroalimentan y parecen no tener salida, pero donde existe cierta conciencia de lo que sucede. En cambio, la compulsión a la repetición opera desde lo inconsciente: es la necesidad de repetir escenas del pasado, especialmente dolorosas, con la ilusión inconsciente de repararlas, de que esta vez el final sea diferente.

Pero casi nunca cambia. Porque no se trata de una historia nueva, sino de una escena vieja que se actualiza con nuevos actores. Como si se viviera atrapado en una obra que no se puede terminar de escribir.

¿SE PUEDE SALIR DEL DOLOR QUE SE REPITE?

No es fácil, requiere de ayuda profesional. A veces el dolor se vuelve parte de la piel, de la rutina, de la forma de vincularse. No porque se quiera sufrir, sino porque salir implica renunciar a lo que, aunque duele, da sentido.

El primer paso no es tomar una gran decisión ni forzarse a cambiar. A veces, lo primero es darse cuenta de que eso que se repite no es casualidad. Es una historia interna que aún no ha terminado de escribirse. Y puede comenzar a cambiarse cuando alguien -uno mismo, o alguien que acompaña con respeto- ayuda a ponerle palabras nuevas a lo que parecía un destino fijo.

Salir no es inmediato. Pero se empieza, muchas veces, en el momento en que alguien te dice:

"No estás loco. No estás rota. Solo estás atrapado en un intento de resolver lo que antes no se pudo."

Ese puede ser el comienzo.

AFIRMACIÓN PERSONAL

Abrazo con ternura la herida que llevo dentro, esa que nadie ve, pero que pesa en mi alma.

No necesito ocultarla ni curarla por completo para seguir adelante.

Hoy me doy permiso de sentir mi dolor sin vergüenza, sin juicio, con amor.

Reconozco que haber sobrevivido ya es un acto de fuerza.

Y elijo caminar con mi fractura a cuestas, no como un castigo, sino como el testimonio de mi valentía.

INGREDIENTE DE LA SEMANA: ABRAZO INTERNO

El abrazo interno es ese gesto silencioso que te das cuando dejas de pelear contigo mismo. Es reconocer tu dolor sin huir, sostenerte sin juicio y recordarte que mereces amabilidad, aun cuando no tengas todas las respuestas.

¿CÓMO SE USA DIARIAMENTE EL ABRAZO INTERNO?

El abrazo interno se practica cuando decides hablarte con ternura en lugar de crítica.

CUANDO RESPIRAS PROFUNDO ANTES DE JUZGARTE.

Cuando reconoces que estás haciendo lo mejor que puedes, aun en medio del caos.

Es detenerte por un momento, poner una mano en tu corazón y decirte: "Estoy aquí, no me voy a abandonar."

Es aceptar que hoy no tienes todas las fuerzas, pero tienes la intención de cuidarte.

Pequeños actos como no exigir perfección, darte permiso de sentir tristeza sin apurarte a salir de ella, o permitirte descansar sin culpa… también son formas de abrazarte por dentro.

"No todo dolor se borra ni todo sufrimiento se elige. Pero aprender a abrazarlos con compasión transforma la herida en fuerza y el vacío en sentido."