'Radiografía' GUINDA

a espera está por llegar a su fin para los aficionados laguneros al Rey de los Deportes, ya que en quince días se cantará la esperada voz de "Playball" en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde los Algodoneros del Unión Laguna entrarán en acción para celebrar su 85 aniversario y buscar el campeonato que ha sido esquivo desde 1950.

Apenas el año pasado, se llegó a insinuar que los Algodoneros habían confeccionado al mejor equipo de su historia, sin embargo, la escuadra Guinda se quedó corta en sus aspiraciones y quedaron eliminados en la segunda ronda de los playoffs, a manos de los Tecolotes de los Dos Laredos. Para este 2025, la directiva del equipo ha realizado diversas firmas de peloteros, con el objetivo de contar con un roster más robusto y llegar al ansiado gallardete, que es muy especial al celebrarse el 100 aniversario de la LMB, roster que en El Siglo, "desmenuzamos" para que la ferviente afición lagunera, pueda visualizar el equipo que portará la camisola Guinda y otorgará esas noches de verano beisbolero para convertirse en La Alegría de la Región.

PITCHERS ABRIDORES

El equipo, al momento, vislumbra como parte de su rotación de abridores al estadounidense Travis Lakins, quien podría ser el número 1 del staff, acompañado por el tijuanense Aldo Montes, que viene por su quinta temporada con los Algodoneros. Se complementa la rotación con otro lanzador importado, el derecho Braden Webb, quien lucha por quedarse con un lugar, además del joven experimentado Luis Gámez, que regresa tras recuperarse de la famosa operación "Tommy John", además del joven Omar Araujo que ha levantado la mano luego de una buena temporada en la Liga Mexicana del Pacífico; la directiva aún busca a, cuando menos, un elemento que pueda agregarse a esta rotación.

CÁTCHERS

La batalla por la careta será feroz en el equipo Guinda, pues cuenta con elementos de experiencia que ofrecen seguridad a la defensiva y buen bateo, aunque parece que el venezolano José Godoy lleva la delantera para ser el titular, no hay nada definido en ese sentido. Y es que Hendrick Clementina y Dean Nevárez conocen bien a sus lanzadores y durante la pretemporada han mostrado tremenda seguridad, por lo que es una decisión "brava" para el mánager José Molina y su cuerpo de coaches.

PRIMERA BASE

En la primera almohadilla se vislumbran diversas opciones para que eche mano el piloto Guinda, a pesar de que se sigue en espera de que reporten o no al equipo, los estadounidenses Greg Bird y Daniel Palka, quienes por diversas cuestiones, no se han sumado a la pretemporada y no hay información clara respecto a la fecha en que llegarán. Alfonso Rivas III fue firmado por la organización y parece la opción más viable para cubrir esta posición a la defensiva, por la que luchará otro recién llegado, Frank Schwindel, con credenciales de ambos haber jugado Grandes Ligas, Jonathan Schoop también puede cubrir la primera almohadilla en caso de emergencia, por lo que parece no habrá mayores problemas en esa posición.

SEGUNDA BASE

Jonathan Schoop fue amo y señor de la segunda almohadilla durante 2024, pero tal parece que para este año tendrá una competencia mucho mayor, al unirse al equipo Guinda el boricua Isan Díaz, que hace un par de años aún estaba tomando turnos al bat en Ligas Mayores. Con Díaz como bateador zurdo, y Schoop a la derecha, Molina tiene oportunidad incluso de alternarlos, conforme al perfil del pitcher rival, pero eso será decisión únicamente del capataz de los Algodoneros, que tiene como opciones también a Darren Seferina y al cachanilla José Ramón Mora.

TERCERA BASE

Aunque recién arribó ayer, Jonathan Villar luce como el propietario de "la esquina caliente" con los Algodoneros, la calidad demostrada durante los dos años anteriores, lo colocan como el hombre que ocupará esa posición a la defensiva, aunque también hay opciones como Albert Lara, el propio Isan Díaz, Darren Seferina y "Morita".

SHORT STOP

Tampoco parece haber dudas en la posición del parador en corto, para la que se cuenta con el curazoleño Didi Gregorius, quien viene por su segunda temporada completa, la tercera en total con el uniforme Guinda, que tiene sabor a "revancha", luego de que el año anterior bateó para .262, cuando los aficionados esperaban más. Albert Lara, Ramón Mora, también son opciones confiables como torpederos.

JARDÍN IZQUIERDO

Bastante calidad, y una férrea pelea, tienen los Algodoneros en el outfield, como en el izquierdo, al que apunta el recién llegado Clint Coulter, que buscará poner buenos números en su primera temporada completa en LMB. Con el buen número de primeras bases que tiene el equipo, jugar el jardín izquierdo, o bien, como bateador designado, parece ser lo ideal para Adrián Tovalín, quien ha demostrado su calidad y por ello lo considera José Molina, mientras que Julián Escobedo es otra opción para ese puesto.

JARDÍN CENTRAL

La disputa por el puesto de center fielder será tremenda, con el recién llegado Josh Stowers como opción, al igual que el consentido de los aficionados y rostro de la franquicia, Edgar "Conejo" Robles, quienes apuntan a ser los custodios del "jardín de honor", y ambos como primer bate. Julián Escobedo también ha jugado esta posición y podría levantar la mano.

JARDÍN DERECHO

Nick Torres no parece tener competencia en la posición del right field, su calidad y consistencia lo colocan como el indicado para cubrir esa pradera, que ya prácticamente tiene su nombre y apellido en el Estadio de la Revolución. Francisco "Panchito" Hernández es una buena opción para este jardín, y el novato Valentín Hernández podría ser un confiable "back up", pues luce preparado para la exigencia de Liga Mexicana.

BULLPEN

El equipo ha mantenido gran parte del fuerte staff de relevistas que lo mantuvo a flote el año pasado, con la "columna vertebral" integrada por pitchers como Jeff Ibarra, José Torres, Taylor Williams y el confiable cerrador Thomas McIllraith, además de "come innings" como Jesús Reyes, Marco Fregozo, Tyler Wilson, Néstor Anguamea y podría ganarse un lugar el novato lagunero, Cristofer Lozoya. Se han añadido nombres interesantes al bullpen, como los zurdos Brady Tedesco y Fernando Abad, en espera de Jake Miednik, además de algún otro brazo que pudiese añadir la directiva Guinda.