¿Qué respondió Sheinbaum a las sanciones del INE contra los acordeones?

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a esperar la decisión del Tribunal Electoral sobre si se sancionará o no a los candidatos de la elección judicial que aparecieron en los acordeones que circularon durante el proceso electoral y fueron multados por el INE.

"Las resoluciones del INE son contradictorias, en una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa... también dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido y después ahora resuelven otra cosa".

Sheinbaum reiteró como hizo luego de las elecciones judiciales que "mucha gente llevó sus listas para decidir por quién votar", a lo que llamó a esperar la decisión del Tribunal.

Manifestó que era mejor que decidieran 13 millones a la presidenta de la República.

"Eso no hay manera, aunque algunos no les guste, eso no hay manera de debatirlo, porque si nos hubiéramos quedado con la anterior forma de elegir a los ministros y ministras, entonces la presidenta hubiera enviado su terna, si no hubiera habido acuerdo en el Senado, se hubiera vuelto a mandar, si no hubiera habido acuerdo, hubiera decidido la presidenta".