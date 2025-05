¿Qué dijo Chicharito Hernández, el nuevo 'gurú del amor', y por qué causó polémica?

Javier 'Chicharito' Hernández, conocido por sus goles y trayectoria en el fútbol, ha sorprendido a sus seguidores y a la opinión pública con un giro inesperado en su contenido de redes sociales.

El delantero de Guadalajara subió un video en el que ofreció un análisis sobre la diferencia en la forma de ver la vida entre hombres y mujeres, un clip que rápidamente lo ha catapultado al estatus de "consejero de amor" para algunos, y de figura polémica para otros.

Esta versión nunca antes vista del máximo goleador de la Selección Mexicana se sumó a la tendencia de las redes sociales de ofrecer consejos sobre relaciones. En el clip que compartió, Chicharito afirmó que los hombres viven a base de garantías, no de lo emocional o de sentimientos.

Además de dar su perspectiva sobre las mujeres, Chicharito comparó a ambos sexos por la forma como ven la vida y por lo que esperan de sus respectivas parejas.

"La mujer vive en otra realidad, porque nada más vive de lo intangible, en el sentir. Hay cosas que no podemos entender los hombres, porque los hombres viven a base de garantías, sentir lo físico, lo tangible, los resultados. Nosotros los hombres somos de ver y las mujeres son de sentir. El hombre no sabe lidiar con la intuición de la mujer. Necesitamos ver algo para poder confiar y lo más cabrón para nosotros es que te diga tu mujer: 'solo lo sé, pero no sé cómo explicártelo'. Trata a tu hombre siendo el ejemplo y el resultado o con opiniones; trata a tu mujer como una diosa en presencia total".