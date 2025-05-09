¿Qué determina lo coleccionable de un Hot Wheels y cuánto valen algunos de los más caros?

Los Hot Wheels, miniaturas de autos reales y de ficción, son de los juguetes clásicos que llevan décadas formando parte de la diversión de los niños en gran parte del mundo, pero también se han revelado como un tesoro para los coleccionistas.

En 2024, el medio GOBanking Rates publicó que “suertudos” que tuvieran guardados Hot Wheels de los años 70s y 80s podrían tener sus ahorros de retiro en la palma de su mano, y es que las miniaturas de vehículos que produce Mattel desde 1968 han sido de los juguetes más populares .

E incluso pese que Mattel ha producido más de cuatro mil millones de estas miniaturas desde entonces, hay Hot Wheels que en buenas condiciones valen miles de dólares.

El que tengan un alto precio, detalló GOBanking Rates, se debe a que muchos de ellos son raros, pertenecen a las primeras producciones o tuvieron errores de fábrica. Aunque los más especiales se debe a que solo unos cuantos modelos fueron hechos.

Otros factores que contribuyen son las condiciones en las que se encuentren, si están en su empaque original y como marca tengan un circulo rojo en cada uno de sus neumáticos , esta señal solo se aplicó en los primeros 10 años de producción, por tanto son más antiguos.

El portal AOL publicó en diciembre de 2024 un listado con “los Hot Wheels que valen más que un carro” destacando:

10. 1968 Pink Beatnik Bandit: 5 mil dólares

9. 1970 Red Ferrari 312P with white interior: 5 mil dólares

8. 1971 Spectraflame purple bye-focal: 6 mil dólares

7. 1969 Classic’31 Ford Woody: 8 mil dólares

6. 1969 Ed Shaver Blue AMX: 10 mil dólares

5. 1971 Purple Olds 442: 12 mil dólares

4. 1969 Brown Custom Charger: 13 mil dólares

3. 1968 Over Chrome Chevy Camaro: 25 mil dólares

2. 1968 Strawberry Over Chrome Mustang: 40 mil dólares

1. 1969 Pink rear-loading Volkswagen Beach Bomb: 175 mil dólares.