Pumas defiende a Efraín Juárez tras expulsión y niega falta de respeto

Pumas volvió a encender la polémica en el futbol mexicano. Esta vez no fue por una jugada en el área, ni por una decisión técnica, sino por una expulsión.

Efraín Juárez, entrenador del cuadro universitario, perdió la cabeza en el duelo ante Cruz Azul y terminó viendo la tarjeta roja directa por protestar de forma airada al árbitro Daniel Quintero, en el Estadio Cuauhtémoc, casa provisional de la Máquina.

La reacción del silbante fue inmediata, y aunque la escena no pasó desapercibida, el debate se trasladó a la sala de prensa donde se aclararon varios libros sobre la expulsión de Juárez.

Auxiliar técnico desmiente "persecución arbitral" contra Pumas

El auxiliar técnico del equipo, el español Alex Larrea, tomó la palabra para calmar la polémica y rechazó que exista una persecución arbitral contra los felinos, a pesar del comunicado que el club emitió semanas atrás criticando el trabajo de los colegiados en la Liga MX.

"Creo en la buena fe; en España somos mucho de dialogar con los colegiados. No quiero creer nada que tenga que ver con el comunicado. Somos muy apasionados y no le cometimos falta al colegial. Tenemos la consciencia tranquila. Tenemos esa pasión con jugadas divididas, fallamos el penalti y hemos seguido, ese orgullo, esa pasión es Pumas", señaló Larrea, firme en defensa del carácter del equipo y de Efraín.

Alex Larrea señala que no escuchó lo que dijo Efraín Juárez

Sobre el incidente puntual que terminó con la expulsión del extécnico del Atlético Nacional, el asistente reconoció que no escuchó directamente lo que dijo su técnico y el árbitro.

"No he llegado a escuchar nada. Conozco al míster y las faltas de respeto no están en su vocabulario", reiteró.

Mientras la Comisión Disciplinaria analiza el reporte arbitral y posibles sanciones adicionales, en Pumas aseguran que lo suyo es pura pasión. Pero en una Liga MX cada vez más presionada por los errores arbitrales, las emociones comienzan a jugar su propio partido.