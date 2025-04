Protestan trabajadores de AHMSA por informe del síndico sobre el avalúo de la empresa

Trabajadores sindicalizados y en proceso de retiro de Altos Hornos de México realizaron una protesta en Monclova luego de conocer el informe presentado por el síndico que lleva la quiebra de la siderúrgica.

Los obreros realizaron una marcha que se extendió por el centro de la ciudad y llegó hasta el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Madero, en contra esquina de la Central de Bomberos. La marcha y el bloqueo generaron embotellamientos en las principales arterias de la ciudad.

Los trabajadores externaron su descontento por la información vertida por el síndico que lleva la quiebra de AHMSA.

Afirmaron que, si la industria no es propietaria de los principales activos para producir acero, no es problema de los trabajadores. Señalaron que, si el horno eléctrico, la línea de normalización y el molino Steckel no son de Altos Hornos, eso no exime a la siderúrgica de sus responsabilidades laborales.

Los trabajadores demandan el pago de los salarios caídos de más de dos años y las prestaciones laborales correspondientes, como ahorros, aguinaldos y vacaciones.

También exigen los finiquitos y las terminaciones de quienes solicitaron el esquema de baja voluntaria antes y durante el proceso de concurso mercantil de la metalúrgica.

La tensión creció por momentos y amenazó con desbordarse en violencia. El pasajero de un autobús de transporte colectivo recriminó a los trabajadores por la ventana de la unidad, y los obreros subieron a enfrentarlo. Elementos de Seguridad Pública de Monclova, que custodiaban la marcha de los trabajadores, intervinieron para retirar al pasajero que insultaba a los manifestantes. La situación no pasó a mayores, pero la tensión entre los trabajadores se mantiene.

Los manifestantes externan su inconformidad ante el informe del avalúo de la empresa. El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez señaló que la siderúrgica de Monclova tiene un valor de 19 mil millones de pesos.