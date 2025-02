Profeco: ¿No te respetaron el precio? ¿Te obligaron a pagar propina? Denúncialo

¿Te incluyeron la propina en el monto a pagar del recibo en el restaurante o bar? La propina como cargo automático en definitiva no se debe aplicar por parte de los establecimientos, ni ponerlo en el ticket ni sugerir, no es obligatorio.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha establecido diversos mecanismos para que los consumidores presenten su denuncia en caso de que algún proveedor no respete precios o no los tenga exhibidos, que utilice publicad engañosa; no entregue notas o comprobantes de compra; obligue al pago de propina; no venda kilos de a kilo e, incluso, que algún establecimiento carezca de medidas de seguridad adecuadas.

En esos casos, la persona inconforme puede denunciar de manera sencilla a través del Teléfono del Consumidor, al 800 468 8722. También lo puede hacer, por escrito, de manera personal, en cualquier Oficina de Defensa del Consumidor de la Procuraduría o bien por correo electrónico a la cuenta [email protected]

Conforme al artículo 97 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los requisitos para presentar una denuncia son: nombre o razón social del establecimiento, domicilio completo y la narración de los hechos que dieron lugar a la denuncia.

Una vez presentada la denuncia, la Profeco realizará una visita de verificación al proveedor, y en caso de constatar que, efectivamente, se lesionan los derechos de la población consumidora incumpliendo la Ley o las normas aplicables, se impondrá una medida precautoria para frenar la falta e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, que puede derivar en sanciones económicas.

Entre los derechos como consumidor, de acuerdo a la Profeco, los precios deben estar exhibidos claramente y deberán incluir impuestos; la propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta; deben entregarte un comprobante de compra o ticket en el momento de tu consumo; la información incluida en el menú debe ser completa y con las porciones especificadas; las promociones debe ser claramente explicadas; no te pueden condicionar el acceso al restaurante exigiendo un consumo mínimo; los precios exhibidos deben ser los precios cobrados; te deben recibir billetes de cualquier denominación; deben especificarte con claridad las formas de pago.