Primera Síndica de Torreón denuncia a diputado Attolini por presunta violencia política por razón de género

Natalia Guadalupe Fernández Martínez, primera Síndica en el ayuntamiento de Torreón presentó este viernes 14 de febrero una denuncia ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) por violencia política por razón de género, en contra del diputado local por Morena, Antonio Attolini Murra.

En los hechos, señaló que el primero de enero de 2022 tomó protesta como secretaria del ayuntamiento de Torreón, gestión que llevó a cabo hasta el 22 de marzo de 2024, tomando protesta nuevamente el día 5 de junio de 2024 para ejercer su cargo. Menciona que del periodo del 22 de marzo al 4 de junio del mencionado año, renunció al cargo para realizar actividades partidistas dentro del proceso electoral 2024, pues contendió como candidata a síndica dentro de la planilla Alianza Ciudadana por la Seguridad, que integraron los partidos PRI, PRD y UDC.

Menciona que el primero de enero de 2024, Attolini Murra inició su cargo como diputado plurinominal del partido Morena dentro de la LXIII Legislatura del Congreso Local y que el primero de enero del siguiente año, ella tomó protesta como primera síndica del ayuntamiento para el periodo 2025-2027.

Agregó que el 25 de enero del año en curso, en un medio de comunicación de circulación estatal, en su versión digital y en prensa escrita, se publicó la columna “De buena fuente” con el título “Coahuila: ´Son puros inútiles´ los colaboradores de Román Cepeda en Torreón”, de autoría del C. Ulises Salas. Teniendo como contenido el siguiente: “El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, “está rodeado de puros colaboradores inútiles que no le ayudan en nada”, acusó el diputado local morenista Antonio Attolini. “En particular Natalia Fernández, con quien me reuní varias veces para tratar el tema del TSM y el accidente fuera del estadio”, acotó Attolini Murra.

El legislador lagunero dijo que es necesario que Román Alberto muestre un mínimo de disposición para resolver temas prioritarios para su administración como es el drenaje pluvial.

-¿Te reunirías con su gente?, se le inquirió.

- Las veces que lo hice, resultaron ser unos inútiles, Natalia Fernández en particular- espetó.

- ¿Te reunirías directamente con el alcalde?

- No quisiera, pero si muestra un mínimo de disposición, entonces vemos qué hacer para ayudarlo en el proyecto, sentenció el representante popular de la Cuarta Transformación. Veremos y diremos…”

Fernández Martínez, narró que, de tal situación, tuvo conocimiento el 25 de enero del presente año y que, según el autor, el servidor público la calificó como “inútil” de una manera particular, a fin ofenderla e insultarla de una manera personal por el hecho de ser mujer y él encontrarse en una posición de poder, reflejando una discriminación al devaluarla como persona.

Fernández Martínez, dijo que los hechos narrados le causaron una seria afectación, pues mediante las declaraciones publicadas en la mencionada columna se afectó su salud emocional, imagen y su reputación como persona, mujer y funcionaria pública, y principalmente se le impide ejercer libremente sus derechos políticos electorales.

Añadió que, si bien, en principio, quienes tienen la calidad de servidoras o servidores públicos están sujetos a un margen mayor de apertura a la crítica y a la opinión pública, en atención a sus funciones, la crítica debe versar sobre su trabajo, y se consideran violencia política en razón de género aquellas expresiones que tienden a minimizar las cualidades y capacidades de la persona, por su condición. En este sentido, la libertad para manifestar opiniones, información e ideas, encuentra límites en el respeto a los derechos y a la reputación de los demás, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad de otros.

“Por lo que, en este caso concreto, la calificación de “inútil” se hace hacia mi persona, y no versa sobre mi trabajo, con el objetivo de perjudicar la imagen pública de la suscrita, reforzando estereotipos sexistas, pues tomando la definición del adjetivo utilizado, refiere que las mujeres “no son útiles” para desempeñar un cargo público, como lo es el de Secretaria del Ayuntamiento y Síndica, recreando un imaginario colectivo negativo para las mujeres”.

Indicó que, en este tenor, se debe analizar el hecho visibilizando los estereotipos que subyacen en un discurso y los efectos que éste genera, para luego determinar cuáles deben ser las consecuencias jurídicas que se deben atribuir a dicho discurso, a fin de no permitir que la indebida normalización de la violencia política minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias. Según la primera Síndica, en diversas ocasiones y a través de algunos medios de comunicación, Attolini Mura ha hecho comentarios “para denigrar y minimizar el trabajo, la capacidad y el esfuerzo diario que realiza la suscrita por una cultura de igualdad y equidad de género, en beneficio no solo de las torreonenses a las que represento desde la sindicatura del Cabildo, si no de todas aquellas niñas, adolescentes y adultas mujeres que al escuchar, las declaraciones de personas iletrados como el denunciado, coartan y fracturan a través de la violencia de sus palabras las aspiraciones profesionales y políticas de las mujeres”.

El escrito presentado tiene el folio 0264-2025 y fue dirigido a Laura Patricia Ramírez Vásquez, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, IEC, Comisión de Quejas y Denuncias y Comisión de Paridad e Inclusión.