Presentarán en Lerdo nuevo proyecto de Ley de Ingresos 2025 la próxima semana ante Cabildo

Será la próxima semana cuando el presidente Homero Martínez presente ante el Cabildo, el nuevo proyector de la Ley de Ingresos para el 2025, ante la serie de ajustes que se han dado como el recorte de 1.5 millones de pesos del Ramo 33 para la creación de un fondo para zonas indígenas así como las participaciones, montos que esperan no se modifiquen.

“Tenemos creo hasta el día 28 de febrero para poder hacer la propuesta del anteproyecto de Ley de Ingresos, cómo quedaría definitivamente una vez que también ya salió este publicado los montos de participaciones, de las aportaciones que habrá de recibir el municipio: habremos de presentar al Cabildo la próxima semana el planteamiento de cómo queda definitivamente el proyecto para el siguiente ejercicio”, anunció el edil.

Detalló que en Participaciones estarían recibiendo alrededor de 26 millones de pesos y en el tema del Ramo 33, se tiene una reducción de un cuatro por ciento aproximadamente, ya que se tendrá un recorte de 1.5 millones de pesos, para ser redestinados a un fondo especial de Zonas Indígenas, recorte que sufrirán todos los municipios.

Mientras que del Fondo de Infraestructura Social (FISE) recibirán 4 millones 146 mil pesos en 10 ministraciones, es decir, poco más de 41 millones de pesos, que representa una cifra similar a la del año pasado.

“En esa parte nosotros estaríamos apostándole que en este año 2025, que al menos lo que viene etiquetado y que viene ahí publicado pues que al menos esa parte poder contar con ese recurso; tengo entendido que traemos 326 millones de pesos para este ejercicio”, dijo el edil quien espera que no haya “sorpresas.

En espera

Por otra parte, comentó que se encuentran a la espera de las reglas de operación del FISE, a fin de concretar el proyecto de perforación de un nuevo pozo de agua, que abastezca a comunidades como Picardías y los Siete Libres.

“Nos decían que el día de ayer (martes) iban a salir publicadas por parte del Gobierno Federal, yo no tengo conocimiento, no me ha informado el Director de Desarrollo Social donde nos marcan los lineamientos en materia en qué porcentaje habremos de etiquetar los recursos y cuánto le habrá de meter la federación o el estado, etcétera, sin embargo en la última visita del gobernador recordarán que en el tema de agua potable, la urgencia que tenemos es en 2 comunidades, allá en Picardías y en Siete Libres”, comentó el edil.

Recordó que ya firmó un convenio con la Secretaría de Bienestar Social del Estado el pasado jueves, al reunirse con David Payán, quien le informó que el Estado aplicaría 5.5 millones aplicaría en el proyecto mientras el municipio otros 5 millones de pesos, lo que permitirá iniciar con el proceso de licitación, y así iniciar los trabajos de perforación y mantenimiento en equipamiento de dicho pozo.