Por primera vez habrá voto en prisión preventiva en Durango, reclusos participarán en elección municipal

Por primera vez, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aplicará el voto en prisión preventiva en el actual proceso electoral, para la renovación de los 39 ayuntamientos. Se trata de un derecho que tienen las personas que se encuentran en espera de una sentencia definitiva dentro de un Centro Penitenciario en Durango, para participar en la elección de ayuntamientos.

Para la emisión del voto, se considera como domicilio de las personas en prisión preventiva el que corresponda al Centro Penitenciario en el que estén recluidas.

Se llevará a cabo a través del voto presencial emitido en forma anticipada al interior de los centros penitenciarios que lo hayan autorizado y garanticen las condiciones de seguridad e infraestructura para la instalación de las mesas receptoras del voto.

En tales circunstancias, podrán votar de manera presencial, del 14 al 21 de mayo de 2025, las personas recluidas en los siguientes Centros Penitenciarios del Estado: el Cereso No. 1 en Durango capital; el Cedireso No. 1 en El Salto, Pueblo Nuevo; el Cedireso No. 2 en Santiago Papasquiaro; el Cefereso No. 7 en Guadalupe Victoria y el Cefereso No. 14 en Gómez Palacio.

La votación emitida será resguardada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de las Juntas Distritales Electorales correspondientes de esta entidad federativa, en sobres de seguridad hasta el día de la jornada electoral, el primero de junio de 2025, día en que se realizará el escrutinio y cómputo de la votación.

De acuerdo con lo que se informó por parte del IEPC, esta labor se lleva a cabo con el trabajo coordinado entre el Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva en Durango , la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

La lista de personas recibida por el IEPC Durango se puede consultar a través de la página del propio Instituto.

Documentación electoral

Como se informó anteriormente, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), llevó a cabo su Sesión Extraordinaria No. 5, el 17 de marzo del presente año, en donde aprobó los modelos genéricos de la documentación electoral para voto anticipado y voto en prisión preventiva, así como la producción de la documentación sin emblema para ambas modalidades, del Proceso Electoral Local 2024 - 2025.

En el Acuerdo aprobado, se especifican los modelos genéricos de la documentación con y sin emblemas de las modalidades de Voto Anticipado y Voto en Prisión Preventiva, que se utilizarán para la elección de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2024-2025.

Con la aprobación de dicho Acuerdo precisa que el número de boletas a imprimir para el Voto Anticipado, será al menos igual a la cantidad de Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado recopiladas y que se producirán, y con ello asegurar el derecho de las personas que se encuentran en centros penitenciarios de Durango en prisión preventiva, y de quienes tienen alguna dificultad motriz y que se inscribieron para realizar su voto anticipado.