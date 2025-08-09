Torreón Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Pemex Agua Saludable Partidos Políticos

Policías realizan actividades para niños en Museo Acertijo

Más de 50 menores participaron en esta actividad lúdica.

diana gonzález

Con el propósito de acercar a las niñas y niños al trabajo que realizan los cuerpos de seguridad y fomentar una cultura de respeto y confianza hacia la policía, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, llevó a cabo una jornada de proximidad social dirigida a los participantes del curso de verano del Museo Interactivo Acertijo.

Más de 50 menores participaron en esta actividad lúdica y educativa, que combinó el aprendizaje con momentos de gran entusiasmo.

Luis Alberto Duarte Vázquez, titular de la corporación, informó que durante la jornada, elementos policiales realizaron demostraciones prácticas para mostrar cómo actúan en distintas situaciones cotidianas, además de enseñar a los menores a identificar conductas de riesgo y a utilizar correctamente el número de emergencias.

Por su parte, Abraham López Mata, encargado del Departamento de Prevención del Delito, resaltó la interacción de los pequeños con las patrullas, donde pudieron activar torretas y utilizar altavoces, lo que generó gran interés y emoción entre los asistentes.

La actividad se desarrolló en un ambiente alegre y participativo, con dinámicas especialmente diseñadas para la edad de los niños, quienes mostraron disposición y entusiasmo por aprender. El personal docente del museo agradeció la iniciativa, reconociendo que este tipo de encuentros fortalecen la percepción positiva hacia la labor policial y contribuyen al desarrollo integral de la infancia.


Duarte Vázquez subrayó que se pretende programas que fortalezcan la cercanía entre instituciones y sociedad, especialmente con los sectores más jóvenes.


               
               


               

               
               

               
               
               
