Policía de Torreón detiene a un hombre por robo a comercio

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que, la noche del jueves, alrededor de las 21:42 horas, se registró la detención de un hombre señalado por robo a comercio en un supermercado ubicado en avenida Hidalgo, de la colonia Centro.

Al arribar al lugar, los elementos se entrevistaron con el guardia de seguridad del establecimiento, quien hizo entrega de un sujeto sorprendido al intentar salir de la tienda sin pagar diversos artículos. La acción fue detectada por los sensores de la puerta principal, logrando evitar que el hombre escapara con la mercancía.

El detenido fue identificado como Uriel Abraham “NN” de 39 años de edad, a quien le aseguraron 4 paquetes de carne molida de res fina marca Sukarne de 400 gramos cada uno, 2 desodorantes en barra marca Secret, 2 desodorantes en aerosol marca Secret, así como 4 desodorantes en aerosol marca Nivea tono natural.

La mercancía recuperada asciende a un total de 881 pesos. El individuo fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público, donde quedó a disposición por el delito de robo a comercio y/o lo que resulte.


               
               


               

               
               

               
               
               
