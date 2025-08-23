Plaza Peñoles será sede de la Sesión Solemne por el aniversario de Torreón

La “Plaza Peñoles” del Museo Arocena será la sede oficial para la Sesión Solemne a realizarse el próximo 15 de septiembre, en la que se entregarán las preseas a la Ciudadanía Distinguida 2025 y, además, se llevará a cabo el acto protocolario del 118 Aniversario de Torreón.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo que se efectuó ayer, se aprobó la propuesta del alcalde, Román Alberto Cepeda para designar la sede y orden del día de dicha Solemne, en la que como cada año, se reconocerá a la ciudadanía que haya destacado por sus actividades en favor de la comunidad.

Entre las preseas que se habrán de entregar están la Paca de Oro, para quienes hayan destacado de manera sobresaliente por sus actos de beneficencia social o al servicio de la comunidad; Medalla de Oro, en el caso de personajes que resalten por sus actos de beneficencia social o al servicio de la comunidad.

Otra es la Medalla de Oro Post Mortem, que se otorga en memoria de la persona ya fallecida que por su gran labor, reconocida trayectoria, grandes méritos y aportaciones a la sociedad, se haya destacado en labores artísticas, literarias, culturales, científicas, deportivas o en servicio a la comunidad.

La Medalla Bulmaro Valdez Anaya Ámbito Científico, que se entrega a la persona eminente en labores científicas; la Medalla Magdalena Mondragón Ámbito Artístico, Literario y/o Cultural; el Trofeo de Cristal a personajes del ámbito deportivo, así como el Trofeo de Cristal a Persona con Discapacidad.

Existe también el Trofeo Oribe Peralta al Mérito Olímpico, que se da a la persona que tenga o haya tenido una destacada participación en algunos Juegos Olímpicos o en sus versiones regionales (Juegos Centroamericanos) o continentales (Juegos Panamericanos).

El Trofeo Niños Héroes se otorga a la persona menor de 18 años que destaque o haya destacado, ya sea en una o varias disciplinas deportivas o por sus méritos sociales o académicos, además de la modalidad de persona con discapacidad.

El Secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero encabezó la sesión de Cabildo en representación del alcalde, Román Alberto Cepeda González, y señaló que junto con la entrega de preseas se realizará el acto conmemorativo del 118 Aniversario de Torreón.

En otro punto, se aprobó por mayoría el estado financiero correspondiente al mes de julio del ejercicio fiscal 2025, según el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.