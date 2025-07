Piden revisar condiciones sanitarias en balnearios y albercas durante vacaciones

Con motivo del periodo vacacional de verano, que en escuelas de nivel básico inicia la próxima semana, la Secretaría de Salud de Coahuila llamó a la población a que revisen que albercas y balnearios que se visiten, cumplan con las normas de sanidad y medidas preventivas para proteger la salud pública.

Las autoridades estatales informaron que en México está vigente la NOM-127-SSA1-2021, que establece los límites máximos de sustancias ya sea químicas, físicas y microorganismos que el agua potable puede contener. Su objetivo principal es evitar riesgos.

Señalan que el agua para uso recreativo debe cumplir con medidas sanitarias para proteger la salud, por lo que las personas usuarias de dichos espacios deben revisar que en dichos espacios haya carteles de control sanitario, no entrar si el agua está turbia o tiene mal olor y bañarse antes de ingresar a la alberca.

De igual manera, evitar tragar agua, no entrar si se tienen enfermedades en la piel, diarrea o heridas abiertas, llevar a niños y niñas al baño con frecuencia, no comer ni tirar basura dentro o cerca del agua y no ingresar a la alberca con mascotas.

La norma sanitaria, indica que el abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada, es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades relacionadas con el agua, para lo cual se requiere establecer y mantener actualizados los límites permisibles en cuanto a sus características físicas, químicas, microbiológicas, y radiactivas, con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua que se entrega al consumidor por los sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados.

Ante el incremento en la afluencia de familias a las albercas y balnearios, en esta temporada también se recomienda a quienes rentan quintas o albercas, revisar que cuenten con todos los requerimientos necesarios, es decir, que la alberca esté señalizada con las diferentes profundidades, que tenga un área específica para niños para que no corran riesgo y que la parte eléctrica no esté cerca de la alberca.

Además, los centros recreativos deben tener extintores y personal capacitado como primer respondiente para atender cualquier emergencia.

De igual forma, los lugares de alquiler deben tener una persona capacitada en el manejo de extintores, que esté vigilando con regularidad el evento y que conozca de la atención en primeros auxilios y rescate por ahogamiento.

También es prioritaria la responsabilidad de los adultos, para que no pierdan de vista a la población vulnerable como son los niños.