Piden más candados para apertura de ópticas en La Laguna; 55% usurpan profesión

Si a usted acude a una óptica, pero no le dan una receta médica con el nombre del profesional de la salud que le atendió, de dónde egresó, su cédula profesional y su diagnóstico, ¡huya!, porque puede estar en riesgo su salud visual.

Se estima que alrededor de un 55 por ciento de las ópticas que operan en La Laguna están usurpando la profesión de Optometría mientras que a nivel nacional es de más de un 65 por ciento, lo que conlleva malos diagnósticos y diagnósticos tardíos pues inclusive son realizados por personas que no han concluido ni el bachillerato.

Christian García Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría (AMFECCO) recordó que en México, la Optometría es una carrera profesional enmarcada en el artículo 79 de la Ley General de Salud por lo que es importante que se realicen evaluaciones básicas para detectar problemas visuales graves. Dijo que es importante que la población no se automedique y que acudan con un profesional de la salud visual, ya sea un Licenciado en Optometría con cédula profesional o bien, un oftalmólogo.

Agregó que la Optometría es un área de la salud porque diagnostica en el primer nivel de atención más del 70 por ciento de problemas visuales, desde lo sencillo como la refracción, astigmatismo y miopía hasta el ojo seco, glaucoma, cataratas, retinopatía diabética y miopías progresivas en el caso de los niños.

“Si a ti no te dan una receta con el nombre del profesional que te atendió, de dónde egresó, su cédula profesional y tu diagnóstico, ¡huye de ahí, corre!, porque lo más que te pueden entregar incluso en cadenas, es un ticket que imprimen de una máquina y no estamos en contra de esas máquinas, estamos en contra de quién opera esas máquinas”, dijo.

García Moreno admitió que hay una carga de trabajo en el sector salud público, sin embargo, exhortó a las Jurisdicciones Sanitarias a realizar programas una vez al año o algún directorio para orientar a la población. Dijo que la AMFECCO está dispuesta a colaborar de manera gratuita con estas dependencias de salud pero que también se tienen que poner candados desde los ayuntamientos para la apertura de una óptica.

“Cuando alguien va a sacar un permiso para poner una óptica debe de exigirse el permiso de Jurisdicción Sanitaria antes, donde ya está el responsable, hoy no es así, hoy si tú quieres poner una óptica, con que pagues va a ser suficiente.

A nivel nacional, existe una Norma Oficial Mexicana donde habla de los requisitos para un consultorio de Optometría, ni siquiera es óptica, entonces lo primero que se tendría que hacer es el dictamen de Jurisdicción donde ya se cumplió eso, para que ya pueda ir al Municipio y hacer su proceso administrativo, si cerramos esos candados, vamos a tener menor proliferación.

Porque me queda claro, y yo lo he visto, que ya en Jurisdicción Sanitaria, al menos aquí en Torreón, se exige el título y la cédula para abrir un consultorio, entonces ya hay un avance pero todavía no tenemos esa comunicación entre el Estado y el Municipio para exigir ese documento”, detalló. El presidente de la AMFECCO comentó que para tener una óptica, se requieren dos permisos, el de venta al por menor de lentes porque es un tema comercial y el de un consultorio de optometría donde se solicita la designación de un responsable sanitario con títulos y cédulas profesionales visibles al público. No obstante, aseguró que la mayoría de las ópticas del país no cumplen con los requerimientos que marca la normativa sanitaria.