No hagas cosas buenas...

Es realmente novedoso el estilo de gobernar del país más poderoso del mundo por parte del señor Donald Trump. En poco más de 4 semanas, ha ocupado todos los espacios de la agenda pública nacional e internacional. Primero a los mexicanos nos tenía bajo serio acoso: que somos una fuente de inmigración incontenible de lo cual lanzamos ciudadanos delincuentes allende la frontera del norte de nuestro país; que somos un país entregado totalmente a la mafia y que en castigo por ello nos impondrá aranceles generales de un 20%, sabedor que eso golpearía sensiblemente la economía mexicana que depende del 36% de su comercio internacional, el cual el 80% es justamente con los Estados Unidos; que México es el responsable de que una parte importante de la sociedad norteamericana es adicta al consumo de estupefacientes y con la irrupción del fentanilo, ciudadanos de la nación de Trump mueren por sobredosis, responsabilidad mexicana por supuesto, de acuerdo a la narrativa del estrambótico gobernante del gran copete rubio.

En medio de esa marejada de amenazas de diestra y siniestra para casi todo el establishment mundial, parece que por ahora nos ha dado tregua.

Ahora el presidente Trump está volcado sobre el asunto de la guerra de Rusia con Ucrania. Cree que él puede encontrar la paz en este conflicto que se ha prolongado por más de tres años y que parece no tener una solución a la vuelta de la esquina, hasta que llegó Trump.

Rusia invadió Ucrania violando las más elementales reglas del respeto a la soberanía de cualquier Estado. Arguyó que ese país, antes miembro de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) coqueteaba peligrosamente con Occidente y que ello ponía en riesgo la seguridad nacional rusa. Además, que la franja fronteriza de la propia Ucrania con el país sometido bajo el puño de hierro de Vladimir Putin, tiene clara inclinación prorusa.

La invasión fue rechazada en un principio por lo se conoce por el mundo civilizado y las democracias occidentales. Naturalmente países bajo dictaduras como Venezuela, Nicaragua, Cuba y hasta trasnochados izquierdistas como México, no condenaron la acción militar rusa. Los primeros la respaldaron y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en nuestro país, sencillamente se abstuvo de condenar una abierta agresión de un estado a otros.

Cuando Ucrania fue sometida bajo las metrallas de los soldados de Putin, el presidente de ese país, Volodymyr Oleksándrovich Zelenskyy, encarnaba el patriotismo y valor contra Putin en un pueblo que estaba siendo sometido a una lucha que parecía a todas luces desigual ante el gigante militar que lo está golpeando.

Hasta en este caso, llegó Trump, que siendo él ha dado un vuelco al lugar que en el contexto internacional guardaba Zelenskyy, que de valiente líder de una resistencia pasó a ser llamado regular comediante -ese era el oficio del actual presidente de Ucrania- y dictador.

El presidente norteamericano, Trump, quiere entre otras cosas de su agenda, que Ucrania le conceda la mitad de sus recursos minerales, ricos en lo que se denomina como "tierras raras" a cambio de la ayuda que ha recibido del pueblo norteamericano.

Por lo pronto aparentemente habrá conversaciones entre equipos diplomáticos entre Rusia y EUA y se espera que a esas rondas de conversaciones se integre una propia comitiva ucraniana.

Es claro que el hombre fuerte de la superpotencia continuará con su bullying acostumbrado con el agente en turno, por lo que de entrada puede haber cierta esperanza que no golpeará a México como se la ha pasado amenazando, salvo que acá nos pasemos de vivos.

Perro que ladra no muerde, pero si el gobierno no contiene a los cárteles de la droga que operan con tal libertad en mucho territorio nacional, si no "contribuimos" a la contención de la migración y sobretodo y ojo, si no dejamos de coquetear y ser permisivos con las relaciones con China, el gran rival de hoy de Estados Unidos, puede ser que Trump si muerda. Y eso sería terrible para el pueblo de México.