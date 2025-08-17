NO HAY VETERINARIOS MALOS, HAY GENTE MALA QUE ESTUDIA VETERINARIA

¡FELIZ DÍA DEL VETERINARIO!

Somos afortunados con nuestra profesión, es hermosamente compensadora, donde no es importante hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. En nuestra labor no encontraremos una fuente de riqueza material, en cambio tendremos goces únicos en el alma; lo más satisfactorio será devolver la salud a los animales, recobrando la vida. Respetarlos es una obligación y amarlos, un privilegio. Ser veterinario es participar en el milagro más grande de la vida, ayudándoles a nacer; es convivir con la muerte, saber que es definitiva pero no siempre desagradable, evitando el sufrimiento. Cómo no estar agradecidos con el Señor si nos trata de maravilla: tenemos salud y pasión para realizar nuestra profesión. Al llegar a casa, la familia nos recibe con una sonrisa, aun cuando lleguemos con esencias de pelos y plumas, aromas de eucalipto y alcanfor, con fragancia de vacas contentas.

La competencia es buena y necesaria, bienvenida sea; pero cuando es deshonesta actúa como cáncer en nuestro gremio. "Cualquier persona puede estudiar veterinaria, pero no todos serán veterinarios". Continuemos con la honestidad y ética que siempre ha caracterizado a nuestra bella profesión.

Qué rápido se fueron los años, pasaron como hojas de un calendario. Hace cuarenta y siete años inicié en poblados mi profesión, atendiendo animales tristes de expresión, como hospital un viejo corral de tablones y la paja seca de mesa de operaciones. Pasaron los años y de las pequeñas especies me enamoré, regresando a las aulas con mis cuatro retoños en formación, premiándome la vida con tres hijas veterinarias.

Durante lustros remendé perros y gatos con devoción; qué mayor satisfacción ver su sonrisa cuando sanaban, llegando mi atardecer con un corrillo de criaturas agradecidas. Y cuando llamen a cuentas, me estarán esperando con su rabo abanicando, musitando al Creador con ladridos y maullidos cariñosos: "Él nos alivió de dolores, nuestro amigo el de la bata de colores".

"La medicina cura al hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad"

[email protected].