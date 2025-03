Padres de familia exigen respuesta tras presunto abuso contra menor en Torreón

Debido a un presunto caso de abuso sexual a una niña de tres años por parte de un maestro de un colegio particular de las colonia Las Etnias de Torreón, un grupo de padres de familia del nivel preescolar se manifestó ayer en el plantel para denunciar que a un mes de lo sucedido, la institución educativa no había proporcionado ninguna información al respecto.

En redes sociales, incluso se filtró una “alerta por abuso sexual” por parte de los mismos inconformes, indicando que según los reportes, hay probabilidades de que no sea un caso único, además de que las autoridades ya estaban investigando lo antes expuesto, así como el papel de supervisión del personal responsable.

“¿Dónde estaban los responsables de su seguridad? Si tu hijo (a) fue alumno del mencionado profesor, se recomienda mantener comunicación abierta y atender cualquier señal de comportamiento inusual. Ante cualquier sospecha, contactar inmediatamente a las autoridades correspondientes. Este caso se encuentra bajo investigación oficial. La información proporcionada tiene carácter informativo para la comunidad escolar y padres de familia”, cita la alerta.

Una de las madres comentó que ella tiene a una niña en Kinder 3 y a otro niño en prekinder y que la situación le alarma debido a que su hija está en Coro y tomaba clases con el profesor fuera de los horarios escolares en el auditorio, donde no hay cámaras de videovigilancia.

“Gracias a Dios comentan que no ha pasado nada como grupal o los niños no nos han dicho a nosotros que ha pasado algo porque ya nos hubiéramos enterado desde hace mucho, pero han salido comentarios de papás que hacen que nos alarme más y que no nos den respuesta del colegio. Entendemos esta manera de comunicarlo hasta ahorita para que no huyera, para que no hubiera ciertas situaciones complicadas para detenerlo, pero creemos que así como empezaron a aplicar actividades con los niños para protocolo de cuidado, debieron de informarnos”, apuntó la señora.

Comentó que al maestro lo suspendieron y que por un grupo de WhatsApp les dijo que por problemas personales ya no daría clases y que él siempre había sido respetuoso con los niños. Al lugar, llegó la Unidad de Atención a Víctimas de la Policía Municipal.

SE PRONUNCIA COLEGIO

Mediante un comunicado oficial, el colegio informó que la seguridad y el bienestar de los estudiantes es su máxima prioridad y que por ello, con total transparencia y responsabilidad, informarían sobre la situación en la que se encuentra inmiscuido un excolaborador de la institución. Mencionaron que la información, hasta el momento, proviene únicamente de fuentes externas al Instituto y no de un reporte directo por parte de un padre de familia, o algún miembro de la comunidad escolar.

Reafirmaron que la seguridad de la comunidad escolar es su prioridad y que comenzaron a realizar una campaña permanente en contra del maltrato, acoso y abuso sexual infantil, así como entablar un acercamiento y comunicación para cualquier tipo de reporte. Aseguran que han estado y que seguirán coadyuvando con todas las autoridades para brindar la colaboración necesaria.

Según el Instituto, desde hace tiempo cuentan con varios mecanismos para resguardar la integridad de la comunidad como: capacitación constante y permanente en temas de violencia escolar; continuo entrenamiento en situaciones de riesgos de accidentes y materiales peligrosos; simulacros en situaciones de riesgo; circuito cerrado en todo el colegio, monitoreando y grabando las 24 horas del día y procesos de reclutamiento y selección robustos en el área de personal docente.

Finalmente, compartieron que el Instituto se ha caracterizado por actuar con base en los valores que lo rigen, anteponiendo las necesidades de la comunidad escolar y su seguridad ante cualquier evento.