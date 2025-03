Operativo en Cañón de Jimulco deja 14 notificaciones y el aseguramiento de armas

Como parte de las estrategias para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, en colaboración con la Guardia Nacional, llevó a cabo un operativo de vigilancia en la reserva ecológica municipal, sierra y cañón de Jimulco.

Dicho despliegue tuvo lugar el pasado 13 de marzo, extendiéndose desde las 08:00 hasta las 20:00 horas, con el objetivo de detectar actividades ilícitas, reforzar la seguridad en la zona y supervisar el cumplimiento de las normativas ambientales.

Durante la jornada de inspección y patrullaje, se emitieron 14 notificaciones dirigidas a productores de carbón, quienes no contaban con los permisos ambientales requeridos y, en algunos casos, realizaban cacería no permitida dentro de la reserva. Asimismo, se localizaron dos rifles de alto poder y una pistola calibre .22, mismas que contaban con la documentación legal correspondiente, por lo que no fue necesario su aseguramiento.