Oficialmente iniciarán las obras del Sistema Vial Abastos - Independencia

Este martes se llevará a cabo el arranque oficial del Sistema Vial Abastos-Independencia, obras que están a cargo del gobierno estatal en coordinación con el Municipio, y con las cuales se busca solucionar los problemas de movilidad en uno de los cruces más conflictivos de la ciudad.

En este proyecto de infraestructura vial se considera ejerc er una inversión superior a los 365 millones de pesos, producto de las aportaciones del sector empresarial a través del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), y un plazo de ejecución de 12 meses.

Previo al banderazo de arranque, que estará a cargo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde, Román Alberto Cepeda, autoridades de ambos niveles de gobierno sostuvieron ayer una reunión informativa y de socialización del proyecto con ambientalistas y regidores de la Comisión de Medio Ambiente, a quienes se ofrecieron detalles del mismo y cómo habrá de operar, así como el programa de mitigación y compensación del arbolado.

En este encuentro estuvo también el presidente del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, Mario Talamás Murra.

El Sistema Vial Abastos-Independencia contará con un paso deprimido de 400 metros de longitud, entre desnivel y rampas, en el bulevar Independencia en las inmediaciones del cruce con la calzada Abastos, mientras que en la parte superior habrá vueltas continuas, cruces semaforizados y peatonales, de características muy similares al Sistema Vial Cuatro Caminos, que también fue construido por el gobierno de Coahuila en la pasada administración.

Se trata de un proyecto integral de infraestructura vial, que además considera la mejora del sistema de drenaje pluvial de esa zona, mediante todo un sistema de cárcamos y líneas de desagüe, así como la preservación de la actividad comercial y peatonal en la zona.

Cabe recordar que a mediados de mayo pasado, se dio inicio a las obras inducidas, que han consistido en la reubicación de todas las líneas subterráneas de agua, drenaje sanitario y pluvial, así como servicios de telefonía, voz y datos de la parte central del bulevar Independencia hacia los dos cuerpos laterales, para despejar la zona y estar en condiciones de iniciar las excavaciones que darán forma al desnivel o paso inferior vehicular.

Oficialmente iniciarán las obras del Sistema Vial Abastos - Independencia