Nueva oportunidad para los Guerreros

uscando poner fin a uno de sus peores inicios históricos en la Liga MX, Santos Laguna visita esta noche en Aguascalientes a los Rayos del Necaxa, en el arranque de la jornada 6 del Clausura 2025.

El duelo que comenzará en punto de las 19:00 horas en el Estadio Victoria, será dirigido por Daniel Quintero Huitrón, quien será auxiliado en las bandas por los asistentes Michel Alejandro Morales y Jaime Daniel González Ramírez.

Los Guerreros vienen de caer en casa 0-2 ante la Franja del Puebla, quien volvió a obtener un triunfo luego de un cuarto de Siglo en Torreón. Los hidrocálidos por su parte, cayeron por la mínima diferencia en la Sultana del Norte, ante los Rayados del Monterrey.

La escuadra de Fernando Ortiz, suma cinco derrotas consecutivas, por lo que sin unidades, están en el fondo de la clasificación general. Los locales en cambio, con un par de triunfos y tres reveses, tienen 6 puntos que los colocan luego de cinco fechas, en el puesto 11 de la tabla.

Visitando al Necaxa, ya sea en el Azteca de la capital del país, además del Municipal de Aguascalientes y el Victoria, registran los verdiblancos un total de 9 triunfos, por 20 de los Rayos y 5 empates, desde la lejana temporada 1988-89.

Hace un año, en el Clausura 2024, los Rayos se impusieron 2-0 con tantos de Ricardo Monreal y el paraguayo Braian Samudio. En dicho encuentro, se dio el debut en el máximo circuito de Tahiel Jiménez, hijo del 'Lorito', bajo las órdenes del entonces estratega verdiblanco, Ignacio Ambriz.

En la campaña anterior, el Apertura 2024, los santistas se repusieron de una desventaja de dos goles, para terminar imponiéndose 3-2, con anotaciones del uruguayo Franco Fagúndez, Santiago Muñóz y el mismo Tahiel. La visita, se había adelantado con tantos del argentino José Paradela y Rogelio Cortéz.

AUSENCIAS

De nueva cuenta, 'El Tano' tendrá que echar mano de su plantel, para cubrir las bajas que se le presentan semana a semana. La última, es la del delantero Stephano Carrillo, quien viajó a los Países Bajos, para incorporarse al Feyenoord.

Tampoco podrá contar con los ofensivos, Franco Fagúndez, José Juan Macías y Diego Medina. En días pasados, antes del cierre de registros para el actual torneo, fueron anunciados el lateral mexicano Edson Gutiérrez y el chileno Bruno Barticciotto, quienes debutarán tentativamente hasta la próxima semana, cuando los laguneros visiten en la Perla del Pacífico, a los Cañoneros del Mazatlán FC.

CONCENTRADOS

Previo al choque ante el Necaxa, el capitán santista Javier Abella, habló sobre la responsabilidad que conlleva esta prueba, en la que los Guerreros buscarán los tres puntos y así dejar atrás los resultados adversos

"Tenemos esos sentimientos encontrados de que no hemos podido conseguir la victoria, porque trabajamos, nos esforzamos y lo intentamos, pero al final entendemos que así es el futbol", indicó el lateral derecha.

El exjugador del Atlas y FC Juárez agregó: "Si nosotros estamos con mal ánimo esto no va a salir, entonces tratamos de borrar esa parte de la mente. Estamos con mucha actitud y disposición para enfrentar de la mejor manera el encuentro y buscar los tres puntos".

Abella ha disputado todos los minutos en el Torneo Clausura 2025, confesando que en lo personal siente tristeza y frustración.

"Me duele ver al club en esta situación, me duele ver que la afición viene a apoyarnos y al final los resultados no se dan, pero a su vez siento esa espinita que nos da fuerza para salir adelante y revertir la situación", indicó.

Está consciente que Santos Laguna no es un club para estar en los últimos lugares, por lo que simplemente les queda trabajar y enfocarse en el partido que tienen en puerta, para regalarle un triunfo a su afición.

Del partido ante Necaxa apuntó: "Sabemos que tenemos una oportunidad de oro de revertir esta situación, por lo que nuestra intención es salir y demostrar lo que realmente somos, y cambiar la imagen que se tiene de nosotros y de la situación. Es una gran oportunidad".