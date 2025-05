Notifican a taxistas de Piedras Negras sobre tarifas establecidas

La dirección de transporte del municipio de Piedras Negras inicio con la entrega de una circular a los operadores del transporte público de automóvil de alquiler y operadores de base de radiocomunicación, donde se les dan a conocer las tarifas que deberán cobrar conforme a los kilómetros de distancia del viajes.

Además de exhortarlos a que realicen el pago del refrendo anual de la cédula de operador, que deben portar su uniforme completo, que consta de camisa de vestir o playera tipo polo de color blanco y pantalón de mezclilla.

Recordándoles que las unidades deberán andar en buenas condiciones, tanto físico como mecánicas, limpias y portar la póliza de seguro vigente. Inclusive se les indica que, al momento de la revisión se verificará que los operadores cuenten con seguridad social.

En el mencionado documento se les informa a los operadores de taxi, que cumplan con las tarifas establecidas, las cuáles quedaron de la siguiente manera:

"De no cumplir con estos requerimientos, a partir del 01 de junio se llevarán a cabo operativos y serán infraccionados y/o suspendidos por una semana a los operadores que no hayan refrendado o no tengan cédula", se puede leer en la circula.