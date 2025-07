“Nos impusieron esta situación y la cordura ya no existe”: sindicato

La desconfianza y el descontento entre los trabajadores de Altos Hornos de México han llegado a un punto crítico. Así lo expresó Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, quien reconoció que la posible entrada de maquinaria y equipo para su retiro este miércoles, conforme a la orden judicial dictada por la jueza Ruth Haggi Huerta, puede desencadenar una situación de tensión y posible confrontación entre obreros y autoridades.

Leija Escalante advirtió que, aunque existe una resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles, el malestar entre los trabajadores es profundo y generalizado. “Sí hay una orden judicial, pero también queremos que esa misma ley nos haga justicia a nosotros como trabajadores”, declaró.

Leija advierte tensión por anunciada extracción de maquinaria de AHMSA

El líder sindical explicó que, en medio de la crisis laboral y económica que enfrentan miles de trabajadores de AHMSA, permitir la salida de grúas, maquinaria y equipo perteneciente a prestadores de servicio —cuando aún no se ha cumplido con el pago de salarios caídos ni liquidaciones— es visto como una ofensa y una muestra de injusticia.

“Entendemos que los equipos son de empresas externas, pero ellos podrían esperar hasta que se remate toda la empresa y haya un nuevo dueño. ¿Por qué darles prioridad cuando a nosotros, los trabajadores, no se nos ha cumplido nada?”, cuestionó.

Respecto al llamado que hizo el subsecretario de Gobierno de Coahuila, Oscar Pimentel González, para que prevalezca la cordura y se eviten enfrentamientos, Leija fue tajante: “Nosotros no pedimos estar aquí, nos impusieron esta situación. Y la cordura, la verdad, ya no existe entre muchos compañeros. Hay demasiada inconformidad y ya no confían en nadie”.

Temor a nuevos enfrentamientos por cumplimiento de orden judicial

El dirigente sindical reconoció que existe el riesgo de que se registren actos de violencia si se insiste en extraer equipo sin diálogo previo con los trabajadores. Recordó que ya han ocurrido muertes de obreros como consecuencia de las condiciones en que han operado durante los últimos tres años de crisis, y señaló que cualquier nuevo incidente sería responsabilidad de quienes han orquestado el proceso sin atender las demandas laborales.

“La necesidad nos orilla, la impotencia también. Por eso mismo vamos a platicarlo con los trabajadores, porque no queremos llegar a un punto sin retorno”, dijo.

Ismael Leija Escalante hizo un llamado al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez y a la jueza del concurso mercantil para que tomen en cuenta la postura de los trabajadores antes de ejecutar cualquier acción que pueda interpretarse como un despojo o una provocación. “No estamos negados al diálogo, pero no hay condiciones. La desconfianza ya es demasiada”.

Obreros siguen sin respuesta al pago de su fondo laboral

La resolución del juzgado federal que autoriza la entrega de maquinaria a prestadores de servicio se da en medio de un contexto altamente sensible: más de 13 mil trabajadores de AHMSA y subsidiarias como MINOSA siguen esperando el cumplimiento de sus derechos laborales, mientras que la empresa se encuentra oficialmente en quiebra y en proceso de liquidación de activos.

Este miércoles será clave para determinar si las autoridades consiguen ejecutar la orden sin confrontaciones o si se desata un nuevo capítulo de tensión dentro del conflicto obrero-patronal más importante en la historia industrial reciente del país.