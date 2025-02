No hubo reporte de nuevos casos sospechosos de varicela en Piedras Negras

Julio Garibaldi Zapatero, titular de la Jurisdicción Sanitaria 01, dio a conocer que este martes no se reportaron nuevos casos sospechosos de varicela; además de dar a conocer que a partir de este miércoles, en coordinación con el sector educativo iniciarán un censo para conocer que vacunas tienen los alumnos.

Además de continuar con las medidas de prevención, pues es importante no bajar la guardia. Pidió a la población que no se alarmen, que no es algo que este fuera de control, es algo que ya saben que periódicamente se está presentando.

"Hoy tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación, para puntualizar estos temas, decirles: higiene de manos, cubrebocas, aunque la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila no lo está recomendando, es una sugerencia que nosotros hacemos", indicó Garibaldi Zapatero.

Lo anterior, considerando que actualmente se tienen, cuando menos tres enfermedades de vías respiratorias que pueden afectar; por lo que Piedras Negras se esta recomendando que en las escuelas se utilice cubrebocas y que a la entrada de las escuelas se instale un filtro como se hizo durante la pandemia del Covid.

Reveló que durante la reunión con la Secretaría de Educación, se insistió en la revisión de las cartillas de vacunación, dado que, tras la pandemia del Covid, se perdieron varias cosas y una de ellas, fue que la genta ya no acudió a aplicarse sus vacunas.

Garibaldi Zapatero indicó que a partir de este miércoles, se iniciará con el censo en las instituciones educativas y conforme lo vayan teniendo les van a ir avisando; dado que no es lo mismo un plantel educativo con una población estudiantil de 50 niños a una de 300 menores.