Música tropical mexicana está de luto

El pasado 20 de agosto trascendió el fallecimiento de Nayeli, "la reina de la cumbia". Varios grupos de música tropical confirmaron la noticia.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la cantante. De acuerdo con Infobae, en 2018 concedió una entrevista para Límite Grupero donde dio a conocer que comenzó su carrera como cantante cuando tenía 8 años.

A lo largo de su trayectoria, colaboró con diversas agrupaciones reconocidas, incluyendo Merenglass, Aarón y su Grupo Ilusión, y Grupo Aroma.

Su inesperada partida cimbró las redes sociales, donde le dedicaron emotivos mensajes como último adiós.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida amiga Nayeli, la Reina de la Cumbia. Una triste noticia que nos llena de dolor, pero también de gratitud por todo lo que nos regaló con su voz, su alegría y su talento. Descansa en paz, amiga. Siempre vivirás en la música y en nuestros corazones", publicó Grupo Aroma en Facebook.

Del mismo modo, el grupo Merenglass se despidió de ella, a quien recordaron como una gran amiga, compañera y artista.

Asimismo, se sumó el cantante Alberto Pedraza, quien demostró su gratitud, admiración y cariño a través de redes.