Espectáculos La Casa de los Famosos México Famosos Series Shakira en Torreón

Música tropical mexicana está de luto

Deceso. El medio artístico nacional está de luto por el lamentable fallecimiento de Nayeli, la reina de la cumbia.

Deceso. El medio artístico nacional está de luto por el lamentable fallecimiento de Nayeli, la reina de la cumbia.

EL SIGLO DE TORREÓN

El pasado 20 de agosto trascendió el fallecimiento de Nayeli, "la reina de la cumbia". Varios grupos de música tropical confirmaron la noticia.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la cantante. De acuerdo con Infobae, en 2018 concedió una entrevista para Límite Grupero donde dio a conocer que comenzó su carrera como cantante cuando tenía 8 años.

A lo largo de su trayectoria, colaboró con diversas agrupaciones reconocidas, incluyendo Merenglass, Aarón y su Grupo Ilusión, y Grupo Aroma.

Su inesperada partida cimbró las redes sociales, donde le dedicaron emotivos mensajes como último adiós.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida amiga Nayeli, la Reina de la Cumbia. Una triste noticia que nos llena de dolor, pero también de gratitud por todo lo que nos regaló con su voz, su alegría y su talento. Descansa en paz, amiga. Siempre vivirás en la música y en nuestros corazones", publicó Grupo Aroma en Facebook.


Del mismo modo, el grupo Merenglass se despidió de ella, a quien recordaron como una gran amiga, compañera y artista.


Asimismo, se sumó el cantante Alberto Pedraza, quien demostró su gratitud, admiración y cariño a través de redes.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Deceso. El medio artístico nacional está de luto por el lamentable fallecimiento de Nayeli, la reina de la cumbia.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408645

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx