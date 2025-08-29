Mujer despierta del coma antes de que le extrajeran los órganos

Una mujer vivió una insólita experiencia en el quirófano, pues tras permanecer en coma por casi cuatro años, despertó justo antes de que le extrajeran los órganos para donarlos.

Se trata de Danella Gallegos, una mujer de 38 años de edad, que en 2022 cayó en estado de coma tras una emergencia médica en el Hospital Presbiteriano de Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos.

A casi 4 años de mantenerse en estado de coma y ante ninguna esperanza por salvar su vida, el caso de Danella ha dado un giro increíble, pues, luego de creer que ya no había más qué hacer y tomar la decisión de donar sus órganos, la mujer despertó en la sala de operaciones justo antes de que se los extrajeran.

Y es que al no haber aparentes esperanzas para la mujer, su familia decidió que lo mejor optar por 'acabar con su sufrimiento' y donar sus órganos para salvar otras vidas.

Días antes del procedimiento quirúrgico, familiares de Danella reportaron haber notado 'lágrimas' que salían de los ojos de la mujer; sin embargo, los médicos dijeron que seguramente se trataba de 'reflejos oculares'.

Antes de la cirugía, la hermana de Danella aseguró haber notado movimiento en el rostro de su hermana y uno de los médicos le pidió a la paciente que 'parpadeara' y, justo en ese momento, "la sala estalló en suspiros", pues la mujer comenzó a reaccionar. Según detalla el New York Times.

Cabe señalar que, según informes, pese a los signos de vida que estaba dando Danella, coordinadores médicos intentaron presionar para continuar con la cirugía e incluso sugirieron administrar morfina para disminuir los movimientos.

En declaraciones, Danella dijo haber sentido mucho miedo durante los casi cuatro años que permaneció en coma.