Muere bebé luego de que tráiler embistiera ambulancia en la que viajaba

Luego de que un tráiler embistiera a una ambulancia, una bebé de un mes de nacida perdió la vida, además de resultar tres personas lesionadas la tarde de este domingo, en Saltillo.

Fue sobre la carretera Torreón - Saltillo, por donde transitaba un tráiler de la empresa RIVAS, cuando al arribar al kilómetro 17, a la altura del Campo de Tiro, perdió el control del volante.

Tras derrapar, salió proyectado contra una barrera metálica, para finalmente impactar a una ambulancia de la Secretaría de Salud.

Según trascendió, la ambulancia partió de General Cepeda con destino al Hospital del Niño, ya que trasladaba de emergencia a la menor Fatima Daniela de un año de edad.

La pequeña iba acompañada por su abuela Martha de 43 años de edad, así como la enfermera Angélica y el médico Ricardo, y dos paramédicos.

El fuerte impacto le provocó una grave golpe a la menor, mientras que su abuela y la enfermera resultaron con heridas.

Quienes presenciaron el accidente, de inmediato detuvieron su marcha y se acercaron al lugar para a auxiliar a los lesionados.

Mientras que paramédicos lograron salir por su propio pie, el resto no corrió con la misma suerte, sin embargo lo único que pedían era ayuda para continuar con el traslado.

A bordo de una camioneta de inmediato los trasladaron a la Estación 6 del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, por lo que en el trayecto el médico hizo todo lo posible para mantener con vida a la menor.

Al lugar también se dieron cita paramédicos de Cruz Roja y del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Nada se pudo hacer por la menor, pues minutos después se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio parte a la autoridad.

Asimismo, los lesionados fueron trasladados a diversos nosocomios de la ciudad, trascendiendo que la abuela sufrió una herida en la cabeza y fractura de brazo; mientras que la enfermera fractura de fémur.

En el lugar del accidente, oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras tomaron conocimiento de los hechos, además de detener al conductor del tráiler señalado como probable responsable del accidente.

Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron a la Estación como parte de las pesquisas, así como en el lugar de los hechos, donde se llevó a cabo la recolección de indicios.

Una vez que concluyeron se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Semefo a fin de practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte; además se espera que en breve acudan sus padres a reclamar sus restos.

Las unidades involucradas se remolcaron al corralón; mientras que el chofer fue puesto a disposición del Ministerio Público quien una vez que deslinde responsabilidades se podrá determinar su situación legal.