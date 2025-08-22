Modernizan alumbrado público en comunidades rurales de Torreón

La Dirección de Servicios Públicos lleva a cabo labores de modernización del sistema de alumbrado público en comunidades rurales.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar informó que actualmente se trabaja en el ejido La Palma, donde se instalarán más de 100 lámparas en total, con tecnología led que además representa un ahorro considerable de energía eléctrica.

Señaló que en la plaza de dicha comunidad solamente había dos luminarias, por lo que se ampliará el servicio con un total de 20 para mantener el área bien iluminada y de este modo facilitar a las familias su permanencia con fines de convivencia social.

Otras más se van a colocar en la entrada a dicho ejido, y en puntos donde los pobladores han solicitado que se atienda el servicio, sobre todo en áreas de mayor afluencia de personas que salen de sus trabajos y deben caminar largos tramos para llegar a sus domicilios.

Para complementar los trabajos de iluminación, se llevará a cabo un remozamiento general de la plaza en el ejido La Palma, con la instalación y reposición de bancas, juegos infantiles y atención a las áreas verdes, según dio a conocer el director de Servicios Públicos.

Como parte de este programa, el mes pasado se acudió también al ejido El Pacífico, donde se colocaron unas 60 luminarias nuevas con esa misma tecnología.

La instalación de luminarias en comunidades rurales se ha atendido desde la pasada administración, cuando a través del programa de modernización se incluyeron unos 10 ejidos, tales como La Concha, La Partida, Flores Magón, Paso del Águila, La Paz, entre otros más que requerían de ese servicio.

A estos se suman unas 58 colonias del área urbana.