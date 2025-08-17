HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo los cielos y la tierra.

En los cielos puso el Sol, la Luna y todos los astros que brillan en la inmensidad de la bóveda celeste. En la tierra puso los animales y las plantas, y luego el mar con todos sus pescaditos.

Finalmente el Señor dio vida a Adán.

El Espíritu le preguntó:

-¿Para qué hiciste al hombre?

Respondió el Creador:

-Para que nos haga a nosotros.

HOY DÍA DEL MEDICO VETERINARIO

Para quienes ejercemos la carrera de Médico Veterinario Zootecnista, estamos de manteles largos, ya que precisamente hoy, domingo 17 de agosto, se conmemora el Día del Médico Veterinario Zootecnista teniendo como precedente de esta fecha la inauguración en 1853 de la primera escuela de veterinaria en México y también primera en América Latina.

Es común que la sociedad relacione al médico veterinario únicamente con la salud de las mascotas perros y gatos, ignorando que la actividad del médico veterinario es mucho más de lo que pueden imaginarse, ya que la profesión está muy diversificada, pues a estos profesionistas se nos puede encontrar en los establos, en los agostaderos, en las granjas avícolas, en la producción porcina, también de cabras, ovejas, conejos, y en la apicultura, y también atendiendo la salud de los caballos, su participación es muy importante en los rastros, al médico veterinario también se le ve como catedrático en los diferentes niveles de educación pecuaria, también está en los laboratorios de investigación relacionados con la salud de los animales, así como en los laboratorios que fabrican medicina, vacunas y alimentos para uso y consumo de los animales, en los centros antirrábicos dependientes de la Secretaria de Salud, en las clínicas y hospitales para pequeñas especies, en los puertos, aeropuertos y fronteras vigilando que no se introduzcan productos de origen animal que sea un riesgo latente para la ganadería nacional, son encargados también de vigilar a través de las uniones ganaderas que las unidades de producción de bovinos, caprinos, cerdos, aves y otras especies, para que estos tengan los cuidados veterinarios como los esquemas de vacunación y otros servicios que garanticen una salud plena y estén en condiciones para ser movilizados a cualquier parte del territorio nacional y en el extranjero.

Es primordial para las industrias, comercios y hospitales veterinarios la vigilancia de parte de un médico veterinario responsable autorizado, para vigilar en estos establecimientos el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas inherentes a este tipo de empresas para que los productos para uso o consumo animal o de servicios estén en estricto apego a las disposiciones normativas de la Dirección General de Salud Animal, dependiente de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural a través de Senasica, con lo cual se garantiza la calidad de los productos para uso y consumo de los animales; esta actividad es la que actualmente desarrollo con gran pasión y satisfacción, consciente de mi deber profesional, actividades que incluso muchas personas aún desconocen.

La comercialización de los medicamentos, alimentos, vacunas e implementos veterinarios que los animales requieren para la salud, productividad y manejo se promueven profesionalmente por médicos veterinarios que llevan a donde se requieren todos los productos que están a la vanguardia, y para ello los veterinarios recorren a diario muchísimos kilómetros llevando estos productos y servicios al campo.

Los centros de espectáculos con animales, tales como zoológicos, lienzos charros, circos, hipódromos, galgodromos y plazas de toros entre otros, siempre tendrán la presencia de médicos veterinarios expertos en cada área, además, es muy importante recalcar que las actividades más importantes del médico veterinario es prevenir las enfermedades zoonóticas, es decir son aquellas, que son transmisibles de los animales al hombre, tales como: rabia, brucelosis, tuberculosis, fiebre manchada y muchas más que, gracias al cuidado ético que los médicos veterinarios tienen en los animales es que como se logra prevenir estas enfermedades a los humanos.

Amigo lector recuerde que cada vez que en su mesa usted disfrute de un delicioso corte de carne, huevos con jamón, tocino o chorizo, un exquisito pollo, un vaso de leche, quesadillas, yogurt, pan con mantequilla o una cucharada de miel de abeja u otros productos alimenticios de origen animal tenga presente que detrás de estos alimentos se encuentran la participación del médico veterinario zootecnista.

Algo muy importante, al mantener los veterinarios sanos a los animales es como se protege a la más importante de todas las especies del mundo que es la especie humana.

Por ésta y muchas razones más, hoy felicito con mucho cariño a todos mis colegas que atienden a los animales ingeniándoselas para entender de esto su lenguaje; esta profesión que hasta no hace muchos años era considerada una actividad propia para varones, hoy día también la ocupamos mujeres que reúnen talento, fuerza y belleza, además de cumplir con la actividad prioritaria que es el cuidado de su familia.

Con referencia al tema de hoy, a nivel local y nacional se llevan a cabo eventos por el día del veterinario, de los cuales les habré de informar aspectos muy importantes próximamente.

Para finalizar, una poesía de mi autoría alusiva a este día.

AL VETERINARIO

MVZ Martha Robles

Amigo Veterinario

Elegiste noble y esencial profesión

Al mundo animal eres necesario

Y productivo para la nación.

Nunca dudes ante profesión ajena

Mantén en convicción tu razón

Pues eres una sabía persona

Y te asiste por tal la razón.

La eutanasia jamás será el fruto

Ni el precio de la ineptitud

Practícala cuando justo lo creas

Porque sus recursos la ciencia agotó.

Supérate y ve hacia adelante

Llena tus manos de amor

Tu profesión sabrá coronarte

Porque el veterinario nació triunfador.

¡FELIZ DÍA PARA TODOS MIS COLEGAS!

¡Feliz domingo para todos!

Comunicar es servir

LA VIDA. . . ESA GRAN MAESTRA

La vida se vuelve amarga y vana por la ansiedad que nos produce el desear cosas y no gozar lo que tenemos que, ciertamente, no es poco: la vida misma, salud, alimento, familia, una esposa o un esposo, cuya compañía nos hace grata la existencia, hijos sanos, fuertes y bien formados física, mental y espiritualmente; tranquilidad y paz; ingreso económico, cualquiera que sea el monto, que nos permite satisfacer nuestras elementales necesidades; hermanos y hermanas con quienes nos apoyamos mutuamente, fortaleciendo los lazos de fraternidad.

Carecemos de la capacidad de apreciar los bienes materiales y espirituales que poseemos; sentimos, pensamos, caminamos, nos desplazamos de un lugar a otro; la naturaleza nos proporciona oxígeno, agua, energía, calor, frío, plantas, flores, aves, peces, ríos, mares, bosques, montañas; podemos oír, tenemos capacidad de hablar, de entender, de razonar; poseemos memoria; hemos aprendido a escribir y a leer, tenemos un techo que nos protege de las inclemencias del clima y de los peligros del exterior y un lecho en el que des cansamos y recuperamos energías.

Somos ricos, pues Dios ha sido generoso con nosotros; lamentablemente no disfrutamos lo que poseemos, porque siempre estamos deseando más cosas, a veces innecesarias o inútiles, o las dos afectaciones a la vez; nos equivocamos al pedir cosas para gozar de la vida, cuando para gozar de las cosas debemos tener vida; entonces esto se vuelve una falacia. Me asalta el ánimo de filosofar y quiero compartir en este Panorama tal animosidad. La vida es bella, somos nosotros quienes la hacemos complicada y difícil por que nos dominan la envidia, la soberbia, la vanidad y el egoísmo. La vida es la gran maestra que nos enseña y vuelve a enseñar.

Con cuanta razón escribió Blanco Belmonte, en su composición poética "El Sembrador":

"Hoy es el egoísmo, torpe maestro

Al que rendimos culto de varios modos

Si rezamos, sólo pedimos el pan nuestro

nunca al cielo imploramos para todos".

Tenemos oportunidad de instruirnos, de prepararnos, de superarnos, de asistir al centro de estudios superiores y cursar una carrera humanista o tecnológica, de ejercer una profesión o desempeñar un oficio, de nutrirnos en las fuentes de la cultura, del arte, del deporte; contamos con un círculo de amigos que nos apoyan y a los que apoyamos y con los cuales fortalecemos la solidaridad social; esto a pesar de lo que decía Antonio Plaza:

"Amistad, frasismo vano;

El hombre, por excelencia comerciante;

Cuando puede vender es un gigante,

cuando puede comprar es un gusano".

Somos afortunados por tener todo, y sin embargo, vivimos en una permanente inconformidad, deseando lo que no tenemos, y tal vez ni necesitamos; queremos lo que otros tienen, y eso nos hace infelices al producirnos un estado de ansiedad, de "stress". Desde niños queremos el juguete del compañero de salón; deseamos la bicicleta, el balón, el trompo, el balero del niño- vecino del barrio o de la colonia y eso nos genera un "spleen", como el que padecía Garrick, de Juan de Dios Peza:

"Cuantos hay que, cansados de la vida,

Enfermos de pesar, muertos de tedio,

Hacen reír, como el actor suicida,

Sin encontrar para su mal remedio"

"El carnaval del mundo engaña tanto,

Que las vidas son breves mascaradas

Aquí aprendemos a reír con llanto

Y también a llorar con carcajadas".

Dios bendiga a poetas y literatos, porque sus trabajos, producto de la inspiración y genialidad, tienen la virtud de sacarnos del letargo a que nos lleva el ritmo soporífero y rutinario, haciéndonos vivir la vida de modo más amable, más digna de vivirla, soportando y superando los nubarrones que esporádicamente hacen que la veamos con colores tenues y con sabor agridulce. Recuerdo aquí y ahora la sabia recomendación de don Raúl, mi padre: "Disfruta lo que tienes mientras alcanzas lo que deseas".