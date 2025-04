Si no creemos en el renacer de la vida perdidos somos.

Si una nueva vida no es, la muerte será, y así quedamos destinados a la nada.

Sin la esperanza todo es desesperación, y en ella puede ser el mal, y el odio puede ser, y no hay diferencia entre mal y bien, odio y amor, mentira o verdad, y todo es lo mismo y da lo mismo todo.

Lo que nos hace ser hombres es eso que en unos se presenta con claridad de luminosa fe y en otros como apenas vaguísima intuición: la idea de un Misterio dueño de la vida y de la muerte. Más aún: la convicción de que no hay muerte. No sabemos, no podemos saber, qué vida hay después de ésta. Tampoco el feto, vivo en el vientre de la madre, podía conocer la otra forma de vida que viviría luego de nacer. Así nosotros: ignoramos la forma de vida que viviremos luego de morir. Pero algo somos, y con todas las fuerzas que da el ser rechazamos la sola idea de la muerte total, de la nada, de la definitiva y absoluta desaparición.

Hoy, que para los cristianos es el día de la Resurrección, celebremos también la esperanza de nuestra propia, eterna resurrección.

DOMINGO DE PASCUA

Hoy es domingo 20 de abril y en esta fecha se conmemora el Domingo de Resurrección o de Pascua que significa el paso de la muerte a la vida y es en este día en que recordamos a nuestro señor Jesucristo que resucitó; hoy concluye la semana mayor que dentro de la fe cristiana el domingo de pascua o de resurrección es el día más importante en el calendario religioso porque es el día en que se simboliza la resurrección de Jesucristo.

A propósito con el día de hoy, bueno sería que cada uno de nosotros hagamos un alto en el camino y nos renovemos para que renazca ese maravilloso ser que llevamos dentro, recordemos cuando éramos niños, no teníamos miedo, éramos totalmente libres y decididos, seguros de sí mismos con gran vitalidad, energía, y gran sed por aprender, y por sobresalir siempre dispuestos y aceptando retos en los juegos, en este día de resurrección quiero invitar a mis amables lectores para que juntos permitamos que renazca como Jesucristo ese hermoso ser que todos somos y que demos paso a una nueva vida donde no haya tristeza, odio, rencor ni frustración por aquello que no pudo ser, y que solo viva en nuestro ser el amor, la alegría, la paz, el perdón, la prosperidad y que tengamos fe en que este es un bello lugar para vivir y que se cumpla el propósito que Dios tiene para bien en nuestra vida porque somos ejemplo y esperanza para muchos, urge un cambio de actitud una renovación total, que nos lleve a la satisfacción plena y a la felicidad porque somos agentes de cambio con la posibilidad de transformar vidas y transformarlas para bien… no basta con sobrevivir ni vivir con limitaciones sino hacerlo en grande y para ello debemos ser grandiosos y es que tantas cosas buenas tenemos por las que con la gracia de Dios hoy estamos en este mundo, solo que debamos rectificar el camino para renacer como Jesucristo y resurgir a la vida con nuevos bríos en nuestro ser… Bienvenida Pascua sinónimo de vida, alegría, esperanza, fe y renovación un espacio te damos en nuestro corazón para transformarnos como esta primavera que vivimos en ser alegre y colorida.

DÍA DE LA TIERRA

El próximo martes es 22 de abril y en esta fecha se conmemora el DIA DE LA TIERRA; esto nace en el año de 1970 y se instauro esta fecha para concientizar a la población de los problemas que afectan al mundo; La Organización de las Naciones Unidas; reconoce que la tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad y de todos los seres vivos.

Este año 2025, se conmemora bajo el lema "Nuestro poder, Nuestro planeta", fue elegido para resaltar el papel fundamental que cada persona tiene en la protección del medio ambiente. Este lema busca recordarnos que el poder del cambio está en nuestras manos y que nuestras decisiones diarias, por más pequeñas que parezcan, pueden tener un gran impacto en el futuro del planeta. Al decir "Nuestro poder", se hace referencia a la capacidad que tenemos como individuos y como sociedad para actuar, influir y transformar nuestras comunidades mediante acciones sostenibles, como reducir el uso de plásticos, optar por energías limpias o exigir políticas ambientales más responsables. Por otro lado, "Nuestro planeta" enfatiza que la Tierra es nuestro hogar común, y que su cuidado es una responsabilidad compartida por todos, no solo por los gobiernos o las grandes organizaciones. En este 2025, con los desafíos ambientales cada vez más urgentes, el lema busca inspirar a la acción colectiva, fomentar la conciencia ecológica y fortalecer la idea de que el cambio empieza con nosotros. Así, se invita a la ciudadanía a reconocer su poder, asumir su responsabilidad y trabajar unidos por un planeta más saludable y sostenible, tal como lo expresa la canción "Que canten los niños" de José Luis Perales, que les invito a escucharla a propósito de que estamos a escasos días de celebrar el "Día del Niño", la voz de la infancia representa la esperanza, la inocencia y el deseo sincero de un mundo más justo y humano. En el contexto del Día de la Tierra, esta canción cobra un significado especial, ya que nos recuerda que todas las acciones que tomamos hoy tienen un impacto directo en el futuro de los más pequeños. Ellos cantan "por aquellos que no cantan", y en ese canto también claman por un planeta limpio, sano y lleno de vida. Es por ello por lo que debemos reflexionar sobre el uso que hacemos de nuestros recursos, sobre cómo nuestras decisiones afectan al medio ambiente y sobre la urgencia de actuar con responsabilidad. Educar a los niños en valores ecológicos y morales, enseñarles a amar la Tierra es sembrar la semilla de un futuro más feliz y sostenible. Así, su canto se convierte en un llamado a la conciencia colectiva, en una melodía que une generaciones para proteger el único hogar que compartimos: nuestro planeta que es nuestra madre tierra.

Y como siempre al finalizar una bella reflexión ilustre para meditar:

"Hay que cuidar y guardar la madre tierra para que nuestros hijos y nuestros nietos sigan percibiendo sus beneficios."

• Rigoberta Menchú.

Activista Indígena Guatemalteca, premio nobel de la paz (1992)

FELICES PASCUAS PARA TODOS

"Comunicar es servir".