Cuentan que algunas noches se aparece en la casona de Ábrego el fantasma de Luisita de la Peña y Peña, bellísima joven que murió en flor de edad cuando la epidemia de influenza española, el año 18 del pasado siglo.

Con frecuencia veo fantasmas de personas vivas, pero nunca he mirado espectros de difuntos. Entiendo que para verlos se necesita un don especial como el que se requiere para encontrar agua en el subsuelo o para ver en la palma de la mano de alguien el futuro que le aguarda. Yo tengo el gran don de no tener ninguno, lo cual hace de mí una persona común y corriente, valiosa especie que, según se observa en las redes sociales, está en vías de extinción.

Aun así me gustaría toparme con la fantasma de doña Luisita. (En el Potrero la palabra "fantasma" es femenina). Me dicen que el hombre que la ve se enamora perdidamente de ella. Yo estaré a salvo si la miro, pues sigo enamorado de la misma mujer de la que me enamoré en mi juventud, y eso me protege contra todos los fantasmas -y todas las fantasías- del amor.

No vivo, entonces, con el recuerdo de un fantasma ni con el fantasma de un recuerdo. Que la hermosa Luisita se les aparezca a otros.

LEY SILLA

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en México las personas laboramos en promedio 43.7 horas semanales, en algunos sectores como el industrial, obrero, hotelero, restaurantero, de seguridad privada o en tiendas departamentales, estas horas suelen transcurrir de pie, lo que puede ocasionar problemas graves de salud física, como fatiga muscular, dolores crónicos en piernas y espalda, así como várices o trastornos circulatorios.

Ante este escenario, el 19 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) destinadas a garantizar condiciones laborales más dignas para las personas trabajadoras. La principal modificación obliga a las personas empleadoras a proporcionar un número suficiente de sillas con respaldo, estratégicamente colocadas y accesibles, para el uso de las personas trabajadoras. Además, relaciona su uso con el derecho al descanso dentro de la jornada laboral lo que contribuye a elevar el estándar de protección de las personas en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Esta medida alinea a México con países como Chile, España y Argentina, que cuentan con normativas similares respecto a las condiciones de trabajo.

Esta reforma a la LFT es conocida como "Ley Silla" y tiene como objetivo reconocer y proteger el derecho de las personas trabajadoras al descanso en un asiento o silla con respaldo durante la jornada laboral. A partir de su aplicación en junio próximo, se tiene esta obligación de proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de los trabajadores para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. Se les prohíbe a los patrones obligar a sus trabajadores a permanecer de pie o impedirles tomar asiento periódicamente durante la totalidad de su jornada laboral. Asimismo, se prevé que las personas trabajadoras tengan descansos periódicos y los patrones deberán designar para ello un área específica en el centro de trabajo; sólo faltará que la STPS emita los criterios y lineamientos para su aplicación.

La denominada Ley Silla en México no sólo representa un avance en la protección de los derechos laborales, sino que también plantea nuevos retos. Esta reforma tiene el propósito prevenir problemas de salud que puedan derivar en incapacidades o disminución del rendimiento laboral. Esta bipedestación prolongada, como se le conoce en términos médicos, produce dolores lumbares, hinchazón de piernas, várices, problemas cardiovasculares, fatiga, malestar general, rigidez de cuello y hombros, y daños a la salud en el caso de personas embarazadas; por lo que esta nueva normatividad busca que quienes trabajan de pie largas horas de su jornada laboral, puedan tomar descansos a lo largo de la jornada para evitar repercusiones a su salud.

En la Universidad Iberoamericana Torreón se ha trabajado fuertemente en el respeto a los derechos humanos laborales de todos los colaboradores y, fieles a nuestra filosofía educativa y modo propio de proceder de las Obras de la Compañía de Jesús, el cumplimiento de esta normatividad no sólo es una obligación legal, sino una oportunidad para demostrar el compromiso de la Universidad con el bienestar integral de todos sus colaboradores/as.