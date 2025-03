Eso le comentó a don Abundio el del Potrero uno de sus hijos.

Opinó el sabio viejo:

-Si tus problemas son de dinero, y con dinero se pueden resolver, entonces no son problemas.

Me admiro ante la sabiduría del ranchero y se lo digo.

Me responde:

-Es que usted es hombre de libros, licenciado.

Yo soy hombre de vida. Dije una vez: -

Tengo hambre,

-No -me corrigió-. Tiene apetito, que es cosa bien distinta. Usted tiene la desgracia de no saber lo que es el hambre.

A veces tardo un par de semanas en ir al rancho. Me lo reprocha:

-El mejor fertilizante de la tierra son los pasos de su dueño.

Añade:

-Hay que querer a la tierra. De ella venimos y hacia ella vamos.

Cosa extraña: don Abundio, que no sabe de libros, me hace pensar más que los libros.

