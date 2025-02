VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN.

El caballero sevillano oyó la misa de alba en la iglesia de Santa María. En el atrio del templo se cruza con un grupo de damas que igualmente han asistido al oficio matinal. Una de ellas lo saluda con especial cortesanía y le pregunta:

-¿Os acordáis de mí?

Don Juan responde:

-No os recuerdo. Perdonad.

La dama se mortifica.

-¿Ni siquiera mi nombre habéis guardado?

Contesta el antiguo seductor:

-Si guardado lo hubiera, señora, guardado en mi pecho estaría.

Ella, molesta, se aleja.

Don Juan la alcanza, y ya sin el cuidado de que lo escuchen las demás le dice:

-Jamás he olvidado vuestro nombre, doña Elvira. Y otras cosas recuerdo también que si las dijera ahora quizás os harían ruborizar. Pero todo eso es para decirse a solas. En presencia de otras gentes la memoria, no sé por qué, me falla.

Doña Elvira sonríe.

-Alguna vez, Don Juan, me diréis esas cosas. Tampoco yo las he olvidado.

¡Hasta mañana!...