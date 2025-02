Tan hermoso es el rancho el Potrero que el frío no quiere irse de aquí.

Le pregunto, molesto, a don Abundio:

-¿Algún día se quitará el frío?

Me responde, lacónico:

-Siempre se ha quitado.

Al término de la cena cuenta el viejo:

-En nuestra noche de bodas Rosa no se quitaba de la ventana del cuarto. Le dije: "¿No vienes a la cama?". "No -me contestó-. Mi mamá me dijo que esta noche va a ser maravillosa, y quiero ver por qué".

Todos reímos, menos doña Rosa. Masculla entre dientes, enojada:

-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...