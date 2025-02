Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Es una flor. Se dice que nace y muere cada año en lo más alto del monte de Las Ánimas, así llamado porque lo forman dos picos alejados uno del otro, como el Ánima Sola está apartada de las demás almas en el purgatorio.

Quien aspire el perfume de esa flor, se cuenta, gozará todos los dones de la salud, el dinero y el amor. No conocerá los quebrantos del vivir ni el trance de morir. Vivirá eternamente. Si es hombre tendrá muchas mujeres, además de la que ama. Si es mujer tendrá al hombre que ama, y además muchos hombres.

Cuando fui joven me asaltó la tentación de ir a buscar la flor. Me detuvo el pensamiento de que si la encontraba y percibía su aroma viviría por siempre. Y yo no quería vivir por siempre. La vida y la belleza son hermosas porque son efímeras. El amor es eterno porque pronto acaba. Estoy seguro de que si alguien encuentra esa flor, y por ella consigue vivir eternamente, luego andará preguntando con angustia en todas partes:

-Oye: ¿cómo hace uno para morirse?