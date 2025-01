HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

La Biblia no lo dice, pero Adán se jactaba ocultamente de que él había creado a Dios, no Dios a él.

Adán era humano. Incurría, por tanto, en muchas necedades. La que he dicho es sólo una de ellas. Eva, al fin su esposa, podía hablar de muchas más.

Afirmaba Adán que él hizo a Dios a su imagen y semejanza. Con base en esa afirmación Miguel Ángel pintó a Dios como él lo imaginó, con la traza de un poderoso anciano. Desde entonces así lo imaginamos todos los creyentes, a falta de una imaginación mejor. Los no creyentes tienen la ventaja de que no necesitan imaginar nada. A ellos con los hechos les basta.

A mí me inquieta lo que la Biblia dice en el sentido de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. De ser así, la semejanza y la imagen de Dios habrían sido una pobre semejanza y una imagen más pobre todavía.

Entonces lo mejor es no imaginar nada, y evitar cuidadosamente pensar acerca de esto.

PODA DE ÁRBOLES

Estamos a pocos días de iniciar el mes de febrero, en el que es recomendable, según los expertos, realizar la poda de formación de los árboles, ya que estos deben ser podados antes de que inicie la brotación de follaje que se da al inicio de la primavera.

Es propicio hacer un alto en el camino y reflexionar lo que los árboles significan para la vida y de esto trata el tema de hoy, de todos los cuidados que ellos requieren; hoy me encuentro ante una situación de sentimientos encontrados, ya que cada vez que mis ojos ven un árbol plantado donde antes no había o que apenas fueron repuestos de aquellos que por alguna circunstancia se secaron, esta situación de ver esta positiva labor de la ciudadanía de plantar más árboles, me llena de alegría, pero por otro lado me entristece darme cuenta que la mayoría de estos arbolitos recién plantados carecen de todo tipo de cuidados para su sano desarrollo, ya que no basta con sólo regarlos, sino también hay que formarlos para que cumplan su función en el medio ambiente, pues es común ver estos árboles cómo obstruyen el paso del peatón en las banquetas, tan sólo por no darles a tiempo una adecuada poda de formación, y para ello es necesario hacer la poda a tiempo y que la realice una persona conocedora , con la herramienta necesaria para que el árbol no sea dañado, ya que casi siempre estos árboles mal podados se talan y no cumplen con la bella función.

Según expertos, una poda es la acción de eliminar de los árboles, ramas o partes de las mismas y en algunos casos eliminar brotes basales conocidos como mamones, con el objeto de mejorar en primer lugar el óptimo beneficio de los nutrientes en el desarrollo de los árboles y por consecuencia, proporcionar al entorno en donde éstos viven una mejor imagen, así como los múltiples beneficios que éstos aportan a la vida animal ya que los árboles son refugio para muchos de ellos.

Es importante hacer mención de que existen diferentes tipos de poda, de acuerdo al objetivo que se persiga, podemos podar un árbol para mejorar su forma, esto es una poda de formación, o bien, podemos podar para liberar a los árboles de partes muertas, enfermas o plagadas, esto es una poda de saneamiento.

La mejor época de podar que en el caso de las podas de formación, para árboles de hoja caducifolia, es decir, de hoja caediza, la mejor época para esta práctica es durante el mes de febrero y hasta la primera quincena de marzo antes de que inicie la temporada de calor, lo que induce a la formación de brotes para que éstos, al iniciar su desarrollo puedan generar las ramas jóvenes, vigorosas y sanas. Para árboles de hoja perennifolia o perene esta práctica es más abierta en cuanto a época del año; sin embargo, es preferible de cualquier manera también se realice en esta misma temporada tomando en cuenta que es cuando se reactiva el proceso fisiológico del flujo de la savia a través del tallo de los árboles, función en que transporta los nutrientes a todo el árbol.

En cuanto a la herramienta a utilizar para la práctica de las podas es importante tener en cuenta el uso de herramienta adecuada, por ejemplo el machete es el menos indicado y desgraciadamente es el que mayormente se usa, se deben utilizar herramientas de corte parejo, tales como tijeras, las hay de diversos tipos, lo más importante es que tengan buen filo, de igual manera existen variedad de sierras, serruchos, serrotes, seguetas etc.; lo más recomendable es usarlas con buen filo y de preferencia que sean de dientes finos, de acuerdo al diámetro de las ramas a cortar, en todos los casos lo que se debe procurar es no desgarrar el tronco que queda después de hacer los cortes, ni desgajarlos para inducir a un mejor sellado de los cortes realizados, para lo cual es necesario el uso de algún producto que sirva de sellador en el corte del tocón que es la parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando lo cortan por el pie.

En cuanto a la técnica esta debe basarse en realizar los cortes de ramas verticales en el cual se debe procurar que el corte quede en diagonal para inducir a evitar la acumulación de humedad lo que pudiera constituirse con facilidad en depósito de esporas, lo que diera lugar a la formación de hongos y por consecuencia a ocasionar la pudrición del tocón. En cortes en ramas inclinadas es preferible realizar un corte de abajo hacia arriba y finalizar esta práctica por la parte superior de la rama para evitar el desgajamiento ya mencionado.

Se hace hincapié que los árboles son seres vivos y que realizan una función ambiental insustituible para los seres vivos, por lo que es importante que esta práctica la realicen personas conocedoras con el propósito de tener arboles más longevos y en el caso de frutales tener además una mejor y mayor producción de frutos.

La poda es sin lugar a dudas una práctica que ayuda a todos los arboles a cumplir con la función que estos tienen en la naturaleza como lo es la producción de oxigeno dar sombra, refugio para los animales especialmente las aves, evitan la erosión del suelo y dan belleza al paisaje entre otras muchas funciones que los arboles dan; es importante recomendar que al finalizar la poda de los arboles las ramas que son generadas durante esta no se deben depositar en los rellenos sanitarios, sino que éstos deben ser trasladados a sitios donde puedan ser triturados para su reutilización en forma de composta para su reincorporación al suelo, contribuyendo de esta manera a inducir el ciclo biológico de la vegetación, por esta razón se les invita a las autoridades municipales a tomar las medidas necesarias para que este material vegetativo sea tratado como se a recomendado ya que no se debe considerar como basura sino más bien como una parte importante que se reincorpora nuevamente para mejorar el suelo.

Como siempre al finalizar una reflexión ilustre para meditar:

"Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol".