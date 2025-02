Milei: la gran estafa (literal)

De manera sumamente escandalosa (es decir, con la marca de la casa), el estrafalario presidente argentino Javier Milei cometió el pasado viernes una cadena de errores, que le generó demandas de tipo penal, solicitudes de juicio político para tratar de destituirlo y el más fuerte desgaste y descrédito del programa económico libertario que hasta ahora ha aplicado.

Milei, quien se hace percibir como experto en economía y en criptomonedas, fungió este viernes desde su cuenta de X como padrino, es decir, presentador y promotor, de una de esas criptomonedas, Libra, en el contexto de lo que se denominó Viva la Libertad Project. El presidente argentino señaló, cual comisionista, las bondades del proyecto privado que incentivaría el crecimiento de la economía del país sudamericano y el fondeo a pequeñas empresas. En el mensaje de Milei se agregaron las ligas del portal www.vivalalibertadproject.com y del contrato comercial correspondiente.

El encabezado del post era sumamente indicativo: "La Argentina liberal crece". Cualquier seguidor de Milei y sus ideas y prácticas, con cierta disponibilidad de dinero, podría sentirse genuinamente impulsado a sumarse a un proyecto anunciado por el propio presidente de la República.

Pero todo terminó en una gran estafa, que afectó a más de 40 mil personas, generando una pérdida para estos inversores, y ganancia para un puñado de los organizadores del "proyecto", de entre 80 y 100 millones de dólares. Milei había colocado su mensaje, virtual banderazo de salida de la estafa, tres minutos después de que los organizadores habían iniciado operaciones en internet.

Sostuvo tal mensaje durante cinco horas, a pesar de que de inmediato se habían detectado signos de alerta (las llamadas banderas rojas) y la similitud clara con otros esquemas de defraudación. Pasadas esas horas de virtual saqueo, Milei reapareció en X para mencionar que había hecho su publicación original "apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)". Y colorín colorado, con el añadido de su tradicional descarga escatológica (que termina siendo autorreferencial) contra los "zurdos" y la "casta política".

Pero resulta que Milei sí estaba sumamente "interiorizado" del proyecto de criptomoneda llamado Libra en acomodo al término "libertad" y desarrollado con el uso abierto y explícito de referencias del movimiento encabezado por el actual presidente argentino. Milei se reunió el 19 de octubre de 2024, en el Hotel Libertador, con Julian Peh, directivo de KIP Protocol, uno de los principales involucrados en el proyecto Libra.

Peh aseguró que Milei "expresó su apoyo" a KIP Protocol para que "implemente sus soluciones y hagan mucho más en Argentina". Y añadió en aquel octubre: "Tenemos algo grande cocinándose para la Argentina y América Latina, así que estén atentos". Por su parte, Charles Hoskinson, una de las figuras con gran reputación en el mundo del blockchain y las criptomonedas, dijo que en el contexto de ese Tech Forum hubo personas del entorno mileista que le pidieron dinero para concertarle una cita personal con el presidente de la República. No cedió, pero no tuvo la cita personal prometida ni fotografía individual con Milei, lo que sí tuvo Peh, el principal constructor de la estafa llamada Libra.

La oposición está solicitando juicio político a Milei, pero la fragmentación en el poder legislativo lo hace poco probable. Se presentaron ya demandas penales en Argentina y se anunciaron otras desde Estados Unidos, a nombre de inversionistas defraudados. También está por verse el papel en esta historia de la poderosa hermana de Milei, Karina, de quien se dice abrió las puertas a los creadores de la estafa Libra en este año en que habrá elecciones de senadores y diputados. ¡Hasta mañana!