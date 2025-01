Migrarán a nuevo Hospital del ISSSTE en Torreón

Aunque se había considerado factible reutilizar el Hospital General “Dr. Francisco Galindo Chávez” del ISSSTE como una Clínica de Medicina Familiar (CMF), la dirección general instruyó a los trabajadores a migrar al nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de esta ciudad, a más tardar el próximo 16 de febrero, lo que ha generado confusión e inconformidades entre el personal.

Trabajadores sindicalizados dieron a conocer que en pasada reunión se les hizo saber de esa disposición, a pesar de que en el hospital antiguo, ubicado frente a la Alameda Zaragoza aún se prestan los servicios de Laboratorio, Banco de Sangre, Hemodiálisis, Quimioterapia y Farmacia.

“Nos dijeron que ya tenemos que estar en el nuevo hospital, pero no nos aclaran cuál será el destino o cómo va a quedar el hospital viejo”, según comentaron de forma anónima.

Además, el Instituto no ha dado respuesta a las inconformidades de los trabajadores, en el sentido de que, al establecerse en el nuevo hospital, tendrán mayores responsabilidades, por lo que piden mejores condiciones laborales.

A finales de octubre de 2024, se dio a conocer que el ISSSTE revisaba la posibilidad de conservar el Hospital General “Dr. Francisco Galindo Chávez” como CMF, por lo que una vez desocupado, se haría un dictamen estructural por parte de la Subdirección de Obras y Contratación de la Dirección de Administración y Finanzas.

Mediante los resultados de este dictamen, se determinaría si es factible o no, dar el uso que solicitó el entonces director médico, doctor Ramiro López Elizalde, por medio del oficio No. DM/0538/2023 de fecha 15 de junio de 2023.

Ese año, la institución informó que para evitar una saturación del HRAE, el antiguo edificio seguiría funcionando como un Hospital General, de segundo nivel, con servicios de consulta de las especialidades básicas, hospitalización general (pediatría, ginecoobstetricia, medicina interna y cirugía) y servicios de apoyo a diagnóstico.

Por otra parte, señalaron que mientras, el nuevo hospital sigue operando con los insumos, recursos y materiales del Hospital General, lo que para algunos trabajadores constituye un “saqueo” que debería solucionarse cuanto antes.

“Las muestras para análisis clínicos se las traen acá para analizarlas porque no hay laboratorio en el nuevo; muchos servicios todavía no están habilitados porque además, no se le ha dado el presupuesto que le corresponde”, según comentaron.