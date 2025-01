Migrantes llegan a Torreón a ‘tomar un respiro’

Enrique y Carlos tienen algo en común: ambos buscan llegar a Estados Unidos y se encuentran en Torreón tomando un respiro para seguir su camino.

Para Enrique es la primera vez que intentará hacerlo mientras que para Carlos, es la segunda ocasión que buscará cruzar tras haber sido deportado por las autoridades americanas. Ambos coinciden en que si su intento se vuelve aún más difícil ahora que Donald Trump regrese a la presidencia este lunes 20 de enero, volverán a casa.

El largo viaje de Carlos inició en febrero del 2024, cuando salió de Colombia, donde resguardó a su familia de las autoridades venezolanas tras ser amenazado por no cumplir una orden de sus superiores. Es militar, profesión que abandonó para poner en un sitio seguro a su esposa y sus cuatro hijos antes de salir en busca del “sueño americano”. Tras lograr llegar a la frontera de México con Estados Unidos, permaneció seis meses en Ciudad Juárez, Chihuahua, en espera de tener la oportunidad de cruzar hacia aquel país.

Fue el 22 de diciembre que pudo cruzar. Con la esperanza de obtener asilo en Estados Unidos, se entregó a las autoridades; sin embargo, no resultó como planeaba, pues fue deportado. Ahora una vez más busca cruzar pero por otra frontera. Aunque no está dispuesto a ponerse en riesgo, son sus hijos y su esposa quienes lo animan a lograrlo.

“Desde que me deportaron me he comunicado con ellos dos veces… saben que estoy bien. Me dicen ‘¿te quieres regresar o quieres seguir haciendo el intento?’, yo voy a seguir intentando, si no me voy para atrás, me dicen que no me rinda, que siga”, dijo tras llegar al Centro para Migrantes Jesús Torres en Torreón.

El Centro para Migrantes ya atiende a los viajeros las 24 horas del día los siete días de la semana (EL SIGLO DE TORREÓN)

Junto a él llegó Enrique, a quien se encontró en el camino para llegar a la frontera con Estados Unidos. Es la primera vez que lo hace. Él salió de su natal Honduras el 1 de diciembre y fue una decisión que dijo tomó “de la noche a la mañana” ante los bajos salarios y las necesidades de su familia. Incluso, compartió que no dio a aviso a sus papás y hasta que llegó a México les dio a conocer de sus planes, hecho que les preocupó, pero no les quedó más que desearle suerte.

Durante dos años y medio se desempeñó como militar, profesión que abandonó en busca de una mejor oportunidad en el país norteamericano. En casa dejó a sus padres y a un hijo de cinco años de edad, quien vive con su madre. Enrique, de 24 años de edad, está dispuesto a esperar a ver cuál será la situación de los migrantes en Estados Unidos a fin de no exponerse. Planea trabajar un tiempo en México en tanto el tiempo transcurre y llega el momento ideal para buscar cruzar la frontera.

Para Enrique dice que a pesar de las amenazas de Trump, incluso si las cumpliera, “la migración nunca va a terminar”.

“Los gringos son haraganes, lo que hace un inmigrante no lo hacen ellos... tal vez si pueda deportar a algunos, los que andan tomando, en las cosas malas, pero a los que vamos a trabajar, a salir adelante, ya sería por parte de Dios que lo deporten a uno”, comentó Enrique, quien hoy sábado espera continuar con su camino rumbo a la frontera con Estados Unidos y lograr sus planes.