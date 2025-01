Adriana Paz es una visionaria. Es una actriz que siempre ha buscado empoderar a su género y lo ha hecho a través de múltiples personajes, desde "Miranda" en Las horas muertas que le dio el premio de Mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Morelia hasta "Epifanía" en Emilia Pérez que la llevó a ganar, al lado de Selena Gómez, Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña, el título de Mejor actriz en el Festival de Cannes.

Nacida en la Ciudad de México el 13 de enero de 1980, Adriana también ha destacado por la gran carga emocional que han tenido sus papeles, tanto en cine como en variadas series, entre ellas Vis a Vis o La rebelión, sin embargo, y pese haber caminado por tantos escenarios nacionales e internacionales, ella aún tiene muchas asignaturas pendientes, así lo hizo saber en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Mientras esté viva, me queda mucho por aprender y por hacer. Llevo una carrera de la que me siento orgullosa, que no siempre ha tenido momentos lindos como los que vivo ahora, ya que he pasado por instantes en los que he dudado de seguir aquí, porque el teléfono no ha sonado o porque realicé proyectos a los que les tenía fe y no pasó lo que esperaba y otros que me han dado sorpresas que no imaginaba.

"Es una carrera privilegiada en algunos aspectos, pero en otros es hostil y dura. Andar siempre buscando trabajo o estando a prueba es cansado. Este momento que vivo ha sido muy gozoso porque ya cada vez menos tengo que estar convenciendo a la gente de que puedo hacerlo bien (su trabajo histriónico) y eso es un descanso, sin embargo, aun así me sigo topando con los 'no', y eso creo ya es algo de la vida y hay que lidiar con ello y evitar que eso no te destruya, pues antes, cuando me decían que no, me tiraba a la lona", comentó vía Zoom.

Divertida, sencilla y amena; la actriz ganadora de tres Arieles dijo en ese sentido que en la actualidad disfruta cada segundo de su presente, y es que el futuro ya no le quita el sueño ni le preocupa, en lo que ahora se enfoca es en tener sueños o deseos, a sabiendas de que hay que saber soltar, algo que le ha dado una tranquilidad que anhelaba.

"Eso es algo que también aprendes con la edad. Estoy menos en el mañana, en el ayer o en esa interrogante que luego nos hacemos, '¿qué va a pasar?', y me enfocó en el hoy, sin dejar de mirar atrás porque siempre es importante saber de dónde vienes porque luego cuando te sientes perdido necesitas recordar el origen de las cosas para que eso te dé fortaleza en el hoy", sostuvo.

ÚNICA MEXICANA

Emilia Pérez, dirigida por el francés Jacques Audiard, es la cinta de la que ocupa hablar Adriana Paz. Es la única mexicana que aparece en el filme que ganó el premio a Mejor película de comedia musical en la pasada entrega de los Globos de Oro. Se estrenará en las salas de La Laguna el 23 de enero.

"Están pasando muchas cosas con Emilia Pérez. Ha habido un cúmulo de reconocimientos desde su estreno en Cannes. Le fue muy bien en los Globos de Oro, pues cerramos la ceremonia recibiendo el premio. Hay muy buenos augurios en lo que queda en la temporada de premios. Nos hemos percatado que una gran cantidad de personas han quedado conmovidas tras observar el filme que también pudo estrenarse en el Festival Internacional de Cine de Morelia y eso fue muy significativo para mí por poderlo mostrar en mi país, en un gran evento en el que de igual manera me pudo acompañar mi familia".

En la trama de Emilia Pérez, Adriana es "Epifanía", una mujer que ha sufrido violencia doméstica y que conoce a "Emilia" ( Karla Sofía Gascón) al buscar a su esposo desaparecido, pero es él, el que la lastimaba durante mucho tiempo. Viene de la oscuridad, pero a pesar de eso, conserva una gran ternura e inocencia.

"Y creo que eso es lo que impacta de la película porque dentro de este contexto de violencia en el que ha estado sumergido este personaje, de pronto encontrar una luz, que es, como su nombre lo dice, una "epifanía" le permite descubrir cosas propias que desconocía. Hubo alguien que me dijo que le parecía que 'Epifanía' es como una reencarnación del amor".

Si algo ha caracterizado a Adriana es su convicción siempre por encontrar y dar vida a personajes que conmuevan, pero también que proyecten resiliencia o mensajes positivos. Cuando se quedó a cargo de 'Epifanía' supo que le permitiría continuar con su labor.

"Cuando voy a elegir a un personaje o un proyecto, busco que me resuene de alguna manera y haya algo que me interese o me importe; ya sea el discurso, el personaje, el guion, el director, los compañeros... y a veces puedes tener todo. Al final, lo humano es lo más importante siempre, al igual que poder conectar con la audiencia", relató.

Adriana Paz tenía que irse. Debía atender más compromisos de promoción de la película Emilia Pérez, no sin antes decirle a los laguneros las razones por las que recomienda ver la citada película, luego de que ha dividido opiniones en redes sociales.

"No conozco Torreón y espero ir pronto. Invito a la gente a que vaya a verla y que trate de descontaminarse de todas estas cosas que se han dicho o escuchado; probablemente ninguna va a ser lo que es Emilia Pérez para quien la vea. Es una experiencia cinematográfica única, es una película que no se puede encasillar porque toca muchos géneros, pero no lo puedes ubicar en uno. No se esperen un musical convencional, es uno con canciones que apoyan el caos que viven los personajes".

Gran trayectoria

Lo que debe saber de Adriana

Es la primera mexicana en ganar el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes por su actuación en la película de Audiard, Emilia Pérez, el cual le fue otorgado junto a sus coprotagonistas.

Ha conseguido tres premios Ariel por sus interpretaciones en La tirisia, Hilda y La caridad.

Destacó ampliamente en las series españolas Perdida y Vis a VIs.

En 2013 ganó el premio a Mejor actriz por Las horas mujertas, en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Nominada al Premio Goya en 2017 por su interpretación en la cinta El Autor.