MEDIO SIGLO de la gran 'mordida' de Tiburón

Cincuenta años después de que Tiburón nos mordiera, seguimos admirando la marca de sus dientes.

La película de 1975 de Steven Spielberg, su segundo largometraje, dejó una huella tan profunda en la cultura y en Hollywood que casi ninguna ida al cine, y mucho menos a la playa, ha sido igual desde entonces.

Pocas películas han estado tan perfectamente adaptadas a su tiempo y lugar como Tiburón, que hace medio siglo se desplegó por todo Estados Unidos en un entonces novedoso estreno a gran escala acompañado por la campaña publicitaria de fin de semana de estreno de Universal Pictures. Tiburón no fue exactamente la primera película en intentar devorar a los espectadores de cine de un solo bocado, unos años antes, El Padrino más o menos lo intentó, pero Tiburón estableció -y todavía en muchos sentidos define- lo que es una película de verano.

Eso coloca a Tiburón en el nacimiento de una tendencia que desde entonces ha consumido a Hollywood: la era de los blockbusters. Cuando se estrenó en 409 cines el 20 de junio de 1975 y recaudó un entonces récord de 7.9 millones de dólares en sus primeros días, Tiburón estableció el modelo que ha sido seguido desde entonces por cada película de acción, de superhéroes o de dinosaurios que ha intentado ser grande en el verano, una temporada que era somnolienta en los cines antes de su llegada.

Y, sin embargo, su legado va más allá de ser la pionera de los blockbusters de verano de Hollywood. No es posible, 50 años después, ver la película de Spielberg y solo ver el comienzo de una bonanza de taquilla, u otras obras que han buscado igualarla. Es simplemente una película demasiado buena -y demasiado diferente a tantos aspirantes - para ser meramente innovadora. Es una obra maestra por derecho propio.

"Supercargó el lenguaje del cine", dice el cineasta Robert Zemeckis en el próximo documental 'Jaws a los 50: La historia definitiva desde dentro', que se estrena el 10 de julio en National Geographic.

Ese documental, con la participación de Spielberg, es sólo una pequeña parte de las festividades que acompañan el aniversario de la película. Martha's Vineyard, donde se rodó Tiburón, está organizando de todo, desde conciertos hasta disfraces de perros con temática del filme. Tiburón también será transmitida en Peacock hasta el 14 de julio, junto con una emisión en horario estelar el viernes en NBC, que incluye una introducción de Spielberg. El aniversario de Tiburón se siente casi como un feriado nacional, y tiene motivos para ser así.

Para saber más

A detalle:

*Obtuvo tres Oscar, al mejor montaje, mejor banda sonora original (John Williams) y mejor sonido.

*Estuvo nominada también a mejor película, pero se quedó con esta estatuilla Alguien voló sobre el nido del cuco ('One Flew Over the Cuckoo's Nest').

*En Martha's Vineyard, que tiene seis pequeños municipios, viven unas 20,000 personas, que en verano llegan hasta casi las 200,000. El estreno de Tiburón la convirtió en una meca turística, apuntó a EFE John V. Tiernan, gerente del hotel Dockside Inn, cerca del muelle al que llegan los ferris en Oak Bluffs.