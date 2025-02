Mas si osare…

Hay un contrasentido en eso de defender la soberanía ante un extraño enemigo, cuando --en más de una región del país-- esa soberaníaha sido profanada por un conocido enemigo. Frente a eso no basta con entonar el himno.

A la presidenta Claudia Sheinbaum le tocó afrontar la crisis desarrollada magistralmente por los gobiernos habidos desde el inicio delsiglo. Sus antecesores se esmeraron en convertir un problema de seguridad pública en uno de seguridad interior para, luego, en la etapa superior del cinismo, transformarlo en una crisis de seguridad nacional.Queriendo lavarse las manos, los titulares de esos gobiernos se las mancharon.

Con enorme irresponsabilidad, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador patearon, a veces tropezando, el bote de la seguridad, ansiando que el problemón le reventaráal siguiente. Ahora, a Claudia Sheinbaum le corresponde librar una batalla decisiva en tres frentes: ante el bárbaro del norte y sus halcones; los cárteles criminaleslocales y transnacionales;y ante los políticos y empresarios, asociados a la delincuencia.

Menudo desafío defender la soberanía del asedio foráneo, al tiempo de rescatarla del crimen nativo con sus apéndices políticos. Supone responderal clamor doméstico y atender el reclamoextranjero;actuar de inmediato ante la coyuntura sin perder de vista la estructura; y planear una estrategia de largo alcance, reconociendo que la reivindicacióndel Estado tomará quién sabe cuántos sexenios.

En las decisiones que adopte y las accionesque emprenda se verá la talla de la presidenta de la República, así como el tamaño del poder que tiene.

***

Con toda razón, el temple de la presidenta Claudia Sheinbaum para lidiar hasta ahora con Donald Trump ha sido reconocido dentro y fuera. Serenidad y agallas resumen la actitud de la mandataria.

En contraste --y, quizá, así sea mejor--, no ha sido reconocido el temple presidencial para lidiar con el crimen local y transnacional. Sin alardes, la jefa del Ejecutivo dio un giroen la estrategia de seguridad frente a la inacción del gobierno pasado. Se ve la actuación de la Secretaría de Seguridad acompañada por la Guardia, el Ejército y la Marina.Es evidente y digno de reconocimiento el ajuste. Acaso por la magnitud del problema, los primeros resultados no se aprecian porque ciertamente falta mucho que hacer para vislumbrar si el cambioen la estrategia es sostenido y de largo alcance.

Donde no se advierte temple, posiblemente por falta de fuerza, poder o voluntad -a saber, si es poder o querer--, es en la estrategia contra los políticos, propios o ajenos, asociados al crimen, el abuso o la corrupción. No se ve la actuación de la secretaría de Gobernación ni de Anticorrupción y Buen Gobierno como tampoco de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda en ese frente. Menos aún el acompañamiento de Morena para acabar con el solapamiento de los políticos que representan y sirven al crimen. Y, sobra decirlo, el tamaño del problema planteado por elextraño y el conocido enemigo no sólo es policial, sino también político.

Puede argüir la mandataria, como lo ha hecho, que a ella no le corresponde quitar ni poner gobernadores, ni afiliar o desafiliar políticos de Morena con probables vínculos con el crimen o el delito, pero tampoco le tocatolerarlos. Y si, aún con lo difícil que es, no afronta esa vertiente del problema, el encaramiento de la potencia del norte y de los criminales locales y transnacionales puede reblandecerse y provocar tropiezos.Morena se equivoca al credencializara quienes hacen gala de pusilanimidad política e impunidad criminal. Un hámster, aun con cola corta, es un roedor.

Si el bárbaro del norte o los bárbaros de los cárteles criminales desenmascaran a esos políticos, el golpe sería brutal. Mejor salir de ellos y establecer claramente que el pragmatismo no es sinónimo de protección o encubrimiento. Es hora de cumplir y respetar la constitución moral que asumió el movimiento en el poder.

***

La amenaza externa e interna está enfrente.

De un lado, Donald Trump y la parvada de halcones han dejado en claro el afán de endurecer la línea contra el crimen organizado en México. No hay duda al respecto. Amenazan con aranceles a las exportaciones mexicanas si no se frena el tráfico de fentanilo; acusan una alianza intolerable entre política y delito;ponderan llevar a cabo acciones directas y unilaterales, por no decir, intervencionistas; realizan operaciones de espionaje; y clasifican, al parecer, a seis cárteles criminales como organizaciones terroristas. El mensaje es contundente.

De otro lado, el crimen organizado ha dejado en claro su versatilidad para diversificar y expandir su actividad desarrollando delitos que poco le importan al vecino del norte y son en extremo jugosos. Pero, sobre todo, ha mostradola capacidad de disputarle al Estado el monopolio del uso de la fuerza, el control del tributo y del dominio del territorioe, incluso, del poder político, el crimen vota y bota candidatos a gusto.

A las tenazas de esa pinza que tienena la soberanía en vilo se agregan a manera de lubricante los políticos talla grande, mediana y chica que se han asociado al crimen y dan pie a las tentaciones del norte y a las ambiciones del crimen. No actuar contra ellos o solaparlos porque forman parte de la estructura del poder va mucho más allá del pragmatismo, incurriendo en el cinismo rayano en la complicidad.

***

A la presidenta Claudia Sheinbaum le toca encarar la crisis de seguridad heredada por sus antecesores. En la forma que encare el frente externo, interno y colateral se juega la posibilidad de su gobierno y la soberanía nacional.En ese desafío no caben los sin sentidos.

Vaya reto el de la presidenta Sheinbaum. Encarar la crisis de seguridad que tiene en vilo a la soberanía, reconociendo al extraño enemigo, así como al conocido y al colateral.