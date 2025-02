Manolo Jiménez no ve viable que producción de empresas americanas salga de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas comentó que México es el principal socio comercial de Estados Unidos por lo que la política actual del país vecino es un reacomodo de la entrada del nuevo gobierno, de Donald Trump.

Dijo que aunque habrá que esperar, no ve viable la reubicación de la producción de empresas americanas como General Motors (GM) y Stellantis pues Estados Unidos lo que busca es fortalecerlas en términos de competitividad.

Citó como ejemplo que en la parte de la industria automotriz, las empresas americanas son Ford, General Motors (GM) y Stellantis y las principales operaciones de dos de esas compañías se encuentran en Coahuila por lo que si la competencia es contra las automotrices chinas, una de las acciones de Estados Unidos debe ser fortalecer a General Motors y Stellantis.

Jiménez Salinas dijo que no ve la posibilidad de que las empresas americanas instaladas en la entidad se vayan y que habrá que esperar pues ha habido muchas noticias que alarman en base a suposiciones y no a hechos reales.

“Yo pienso que hay que esperar a cómo va evolucionando esto, más yo no veo en el panorama que Estados Unidos emprenda una acción donde se afecten a empresas americanas, donde sus operaciones más redituables que están en México y que los hacen ser competitivos ante el mundo, y ante las empresas chinas sobre todo en el ámbito automotriz, yo soy de la idea que hay que esperar, no veo ese que llegue a eso y bueno, basarnos más en los hechos que en las suposiciones porque ha habido muchas noticias alarmistas que a veces no ayudan en la certeza”, concluyó.