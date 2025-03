Karl Marx, El 18 de brumario de Luis Bonaparte

En estos tiempos de transformación hemos presenciado el resurgimiento de unas aves cantoras que habían desaparecido de la fauna política: los jilgueros, que usan el arte de la retórica para alabar a quien tiene el poder.

El 12 de marzo tuve la oportunidad de escuchar a un ejemplar, el diputado Ricardo Monreal, quien se pronunció sobre la iniciativa presidencial para enmendar la Constitución en defensa de la soberanía: "Vean ustedes el tamaño de la reforma que nos plantea la presidenta Claudia Sheinbaum. Ningún otro presidente se atrevió a plantear una de tal magnitud". Sí, la enmienda a dos artículos de la Constitución "no tiene precedente en la historia del constitucionalismo mexicano".

Pero ahí no terminó el canto del jilguero. A sus compañeros legisladores les pidió: "Denme elementos para que en la Carta Magna se establezca el escudo para defender a nuestra nación, eso es lo que quiere la presidenta". Y ¿qué tal esta parte de la arenga?: "¿No es para ustedes una fraseología extraordinaria, sublime, que contenga para el futuro y prevea, en una visión de largo plazo, cualquier agresión, cualquier invasión, intromisión de gobiernos extranjeros, que por poderosos que sean, la presidenta Claudia Sheinbaum, con lucidez, plantea cómo incorporar a la Constitución un escudo de defensa futuro de cualquier nación agresiva, arrogante y prepotente?".

¡Qué despliegue de profundidad y emotividad! Estoy seguro de que le habría permitido al diputado ganar cualquier concurso de oratoria. Pero además nos da cuenta de lo fácil que es construir un escudo impenetrable para la soberanía. Si Sheinbaum hubiera sido presidenta en 1846, habría podido repeler la invasión estadounidense con una enmienda constitucional y hoy Disneylandia y The Woodlands serían mexicanos.

La presidenta fue inspirada por el ejemplo de su mentor y predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien hace cinco años enfrentó la pandemia de covid con igual determinación. En su mañanera del 18 de marzo de 2020 mostró fortaleza y claridad de visión al declarar: "El escudo protector es como el detente", mientras sacaba dos escapularios de sus bolsillos. "El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Esto me lo da la gente. Miren, aquí hay otro detente: 'Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo'". Es cierto que el coronavirus no se detuvo, y que provocó más muertes en México que en casi cualquier otro país, pero eso fue culpa de Calderón.

No sorprende que en la asamblea del domingo Sheinbaum haya rendido un homenaje a su predecesor, "el presidente López Obrador", así, sin "ex", a quien le mandó un "saludo hasta Palenque". "Supimos resistir a la terrible y dolorosa tragedia de la pandemia", añadió, "porque tenemos un extraordinario pueblo".

Ante estos logros no sorprende el entusiasmo de los jilgueros. El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, ofreció a la presidenta una disculpa tras haberle dado la espalda por tomarse una foto con Andy López Beltrán: "En la emoción del momento nunca escuchamos que usted ya estaba en el corazón de la Patria", sí, con mayúscula de relevancia.

Pero en el jilguereo nadie le gana a Monreal: "Y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, que poco valoramos, se ha atrevido con valentía a proponer una reforma impresionante. Debimos haber sido los legisladores los que la planteáramos. No lo hicimos, nadie, ningún grupo parlamentario, ni ningún legislador. Fue la presidenta Claudia Sheinbaum." ¿Ya lo habrán perdonado por no saludarla en el Zócalo?

TOROS

No esperó Clara Brugada la decisión del Congreso capitalino. Ayer creó la "figura política" del "espectáculo taurino libre de violencia" y prohibió "la muerte del toro dentro o fuera de la plaza". ¿Prohibirá también el sacrificio de reses para consumo humano?

