¡Celebra el Año Nuevo con un outfit muy elegante! Si aún no sabes qué ponerte este 01 de enero para terminar de festejar con tus amigos y familia, aquí compartimos cinco looks que puedes lucir en esta ocasión especial. Elegir un vestido puede ayudarte a ahorrar tiempo al ir de tiendas hoy o mañana. También puedes usar alguna prenda que tienes en el clóset y solo ir de shopping exprés por una pieza festiva para combinar.

Looks para brillar

VESTIDO DE LENTEJUELAS

Anímate a escoger un vestido de lentejuelas para celebrar el Año Nuevo. Puedes lucirlo en colores clásicos como dorado, plateado o negro. Si decides llevarlo corto, suma unas medias que acentúan tanto la elegancia como la sensualidad del look. El vestido de lentejuelas de mangas largas está en el top de las tendencias. Este nos encanta porque mezcla lentejuelas de diferentes tamaños.

PANTALÓN METALIZADO

Lleva el encanto de un pantalón de piel metalizado. El plateado está entre los favoritos para las fiestas, pero también puedes vestir uno dorado. Combina con un top o blusa de color blanco o negro (quizá tienes alguna en el clóset). El calzado puede ser del mismo tono del pantalón o de color negro. Luce la joyería con alguna pieza XL, en el mismo tono del pantalón.

ROJO COMO CENTRO DEL LOOK

El color rojo te sacará de apuros, tanto si vas de shopping como si usas alguna prenda elegante que tienes en el clóset. El vestido rojo es una pieza que te facilitará la combinación y te asegurará un look elegante y festivo, puede ser de terciopelo o uno de estilo lencero. Combínalo con calzado o joyas doradas para brillar. Usa un labial rojo intenso. ¡No pasarás desapercibida!

PANTALÓN DE LENTEJUELAS

Si deseas lucir todo el brillo de las lentejuelas, pero no quieres usar un vestido, ¿por qué no pruebas unos pantalones? Esta pieza es de las favoritas de la temporada de fiestas de 2024. Puede ser de color negro o burgundy, uno de los tonos en tendencia del año. Como recomendamos con el pantalón metalizado, puedes usar un top en tono neutro. Para un look de estilo maximalista, ¡suma un abrigo corto de pelo y tacones!

FALDA 'STATEMENT'

Una falda midi con brillo, como el tejido de lentejuelas o la textura satinada, es una pieza perfecta para vestir en Año Nuevo. Puede ir acompañada con camisa o suéter para que el look se vea más sofisticado. Aún están de moda las que tienen transparencias en su diseño, no las descartes. La falda de piel es un básico que se puede lucir con un top festivo, ¿tienes una?

Las faldas midi lucen hermosas tanto con botas de caña alta como con zapatos de tacón (puede ser kitten heels), con puntera en punta.

Vestir elegante te hará sentir fabulosa, adapta el look a tu personalidad y no tengas miedo de brillar.