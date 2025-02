Llaman a participar a junta pública de información de Tragones Anónimos en Torreón

El próximo 22 de febrero se llevará a cabo la junta pública de información de Tragones Anónimos, actividad que se realiza cada año por el aniversario de la creación del grupo y son 20 años los que se cumplen, por lo que se invita a la ciudadanía para que asista, ya que la entrada es libre.

El evento tendrá lugar en el Casino Monarca el cual se encuentra en calle Bruselas 580, en la colonia San Isidro en Torreón, a las 12:00, en donde se concentrarán los distintos grupos de trabajo y compartirán su testimonio, su cambio de vida al aprender a comer.

“Por ejemplo yo he bajado 54 kilos. Es un cambio de vital total, por que te mejora mucho la salud, por que aprendes a comer, Tragones Anónimos, no tiene alimentos restrictivos y yo digo que por eso la mayoría de las personas tenemos éxito” compartió una integrante del grupo.

Platicó que cuando ella llegó al grupo padecía de hipertensión y tomaba mucho medicamento, pero paulatinamente se fue regulando su organismo, lo que provocó que los médicos le disminuyeran la cantidad de medicinas que le recetaban, incluso por un año no se le suministró el tratamiento y actualmente solo utiliza media pastilla por la mañana y por la noche.

“Nosotros le llamamos la enfermedad del tragonismo, así le llamamos a la obesidad, porque realmente es una enfermedad, porque su principal ataque es con la comida, el principal fundamento es que no puedes dejar de comer por que tus emociones no te lo permiten y en el grupo nos enseñan a gestionar nuestras emociones y a identificar cuando tenemos hambre cuando realmente el cuerpo necesita alimentarse o porque es una emoción que traemos atorada” explicó otra persona.

Compartieron que en el grupo al que pertenece, actualmente son 26 personas y se han recibido menores de edad de 10 o 12 años, por lo que resaltaron la importancia del acompañamiento que otorgan entre todos los miembros de Tragones Anónimos, ya que al compartir sus experiencias, a las personas de nuevo ingreso les ayuda, ya que se identifican con lo que a ellos les ocurre y se dan cuenta que no es la única persona que atraviesa por esa situación.

“Es una terapia grupal, por que tenemos sesiones de tres horas, toda la semana y escuchamos las experiencias y poco a poco vamos curando nuestras almas de las emociones negativas que nos hacen que comamos”.

Reiteraron la invitación el para que asistan, que no les de vergüenza, ya que, la mayoría de las personas obesas, es justamente por vergüenza que no piden ayuda, pero la obesidad es una enfermedad silenciosa que no respeta edad o sexo y en los últimos años, con el uso de la tecnología los niños y jóvenes llevan una vida sedentaria.