Llaman a funcionarios públicos a sumarse a iniciativa “Pa cuando los discapacitados en Coahuila”

Como ciudadana Aida Mata Quiñones, exhortó a funcionarios y representantes del pueblo, incluyendo “los de acá” haciendo referencia a los de Morena, se sumen a la iniciativa; “Pa cuando los discapacitados en Coahuila”.

La iniciativa tiene como finalidad reunir firmas y recibir expedientes a fin de precisar cuántas personas con discapacidad hay en el estado, pues no se tiene una cifra exacta. La idea es sustentar ante el Congreso local la necesidad de que se firme el convenio entre el Gobierno del Estado y la federación para la universalidad de la Pensión para Personas con Discapacidad; es decir que las personas de de hasta 64 años de edad, puedan recibir al programa, ya que solo lo reciben de 0 a 29 años y se les entregan 3 mil 200 pesos bimestrales.

“Yo quisiera que se sumara más gente, más servidores públicos, ¿en donde están?, no estamos pidiendo un tema particular, como una camioneta o un aumento de sueldo. Yo quiero que nos ayuden a visibilizar esta situación y que se den por bien servidos que ayudan a la gente y que ellos mismos se evitan la pena de decir que no tienen programas cuando los buscan para algún apoyo”.

Reiteró que para esta iniciativa se “quita la camiseta como funcionaria pública y se pone de la ciudadana”, debido a que es lamentable que cuando andan en campo, entregando los programas que maneja la Secretaria del Bienestar, se les acercan muchas personas con alguna discapacidad y que viven en condiciones muy precarias, algunos en situación de abandono y las abordan con la esperanza de que les ayuden, pues no tienen forma de cubrir sus necesidades más apremiantes como su alimento o medicinas, ya que cuando son niños, dependen de sus padres y de una u otra manera enfrentan la situación, pero cuando ya eres un adulto, pues “ya no te ven con los mismos ojos”.

En cambio dijo, si ellos tuvieran un ingreso cada bimestre, tienen la posibilidad de cubrir parte de sus necesidades y ya no tendrían que acudir a las instancias de Gobierno a pedir el apoyo para la silla de ruedas, medicamento, alimento etc, pues si bien hay programas para eso, lo cierto es que a veces las personas tiene que esperar mucho tiempo para recibir el beneficio o se “topan con el no hay, así como el programa que tenía Héctor Suárez”.

“Yo les exhortó a todos nuestros gobernantes de que se sumen, por que nosotros como ciudadanos lo estamos haciendo, pero ellos hicieron la promesa de que nos iban a representar. Ya echenos la mano, por que se echan la bolita unos a otros, que por que son de tal o cual partido, pero el problema es que ni los de acá se están sumando”.

La iniciativa “Pa cuando los discapacitados en Coahuila”, inició el pasado 28 de junio, para lo cual se instalan módulos en los 38 municipios, del estado los fines de semana para reunir firmas, incluso se han integrado unas 200 personas, entre ellas algunas asociaciones y aunque pocos algunos regidores de varios municipios; como Matamoros y San Pedro.