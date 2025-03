Literatura desde el sur de Texas

Nació en Reynosa, Tamaulipas, pero se crio en el sur de Texas. Su vida ha sido una crónica del border, un cruce entre dos idiomas tan cercanos y distantes. El escritor Fernando A. Flores visitó recientemente Monterrey, donde presentó su libro de cuentos 'Muerte a los pinches artistas del sur de Texas' (UANL, 2025), en la última edición de la Feria Universitaria del Libro UANLeer 2025.

La palabra altisonante del título fue la más fiel al momento de que Elías David y Dámaris Constantino tradujeran al español Death to the Bullshit artists of South Texas, nombre original de la obra. Fernando A. Flores celebra el rescate de esa esencia, pero reconoce que al tratarse de su primer libro publicado en 2014, le ha costado trabajo reencontrarse con él; lo siente algo lejano y le toma tiempo recordar algunos pasajes.

"Nunca fui a la universidad ni nada. Yo nací en Reynosa y a los cinco años mi familia se mudó al Valle de Texas. Ahí crecí y todo, pero a los 22 o 23 años, en 2005, me fui a vivir a Austin, nada más con una maleta con ropa, 70 dólares y una máquina de escribir. Un amigo me dejó quedarme en su living room y conseguí trabajo lavando platos en un restaurante francés. Y así me la pasaba, leyendo y tratando de escribir".

Tampoco pensó en el proceso que transita una persona para convertirse en artista o escritor. Ni se lo imaginaba, lo ignoraba por completo. Sin embargo, su obsesión lo instó a escribir y a escribir. Y tras siete u ocho años, una pregunta rondó por cu cabeza: ¿cómo se publica un libro? Hoy se siente afortunado de ser publicado.

"Nada más pocas personas sabían que yo era escritor. Cuando empezaron a salir mis libros, todos estaban un poco asombrados".

Cuando empezó a redactar 'Muerte a los pinches artistas del sur de Texas', Fernando A. Flores leía los textos de Jorge Luis Borges y otros escritores sudamericanos como Juan Rodolfo Wilcock. Le sorprendía la capacidad de estos autores para presentar historias amplias en tan pocas páginas.

Fernando A. Flores no es músico, pero conoce a fondo distintas escenas musicales que bordean la frontera entre México y Estados Unidos, por eso en cada cuento de su libro narra la historia de una banda de rock, de jóvenes adultos sin rumbo.

"Un día, de la nada me puse a escribir la primera historia de este libro. Y cuando la terminé, empecé otra de otro grupo. Y ya cuando tenía tres o cuatro me di cuenta de que esto era un proyecto, de que estaba haciendo algo similar a lo que hizo Borges o estos escritores de Sudamérica. Y como yo soy de la frontera y escribo en inglés, este tipo de literatura no existía en la frontera".

El escritor pasa del realismo pésimo, carente de humo e ironía. Quería escribir un libro distinto, donde todo tipo de historia fuese posible.

"Vivo en Estados Unidos y escribo en inglés, pero quería ser parte de esa tradición y capturar algo no sólo de mi juventud, sino de donde crecí, de la energía que todos teníamos cuando estábamos jóvenes, con ambiciones artísticas y musicales que no se desarrollaron, pero que tuvieron sus momentos de triunfo. Y esos momentos de triunfo es lo que quería capturar en estas historias".